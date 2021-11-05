living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإعلان عن الموعد المقترح لكأس العالم للأندية 2021

5
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية 2021 لكرة القدم، المقرر العام المقبل في العاصمة الاماراتية أبوظبي، عن إقامتها في فبراير، كموعد مقترح سيتم تحديده بشكل نهائي خلال حفل سحب القرعة في 29 نوفمبر.
 
وكان رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" جاني إنفانتينو، قد أعلن في أكتوبر الماضي "إقامة كأس العالم للأندية 2021 مطلع عام 2022، من دون تحديد الموعد النهائي للتنسيق مع الاتحادات القارية، لا سيما مع إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية من التاسع من يناير حتى السادس من فبراير، ومنافسات ذهاب دور الـ16 لدوري ابطال اوروبا بين 15 و23 فبراير.
 
وكشفت اللجنة المحلية العليا المنظمة، الخميس، في بيان، عقب عقد اجتماعها الأول بعد تشكيلها برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن أن "الموعد المقترح لإقامة البطولة هو شهر فبراير من عام 2022، على أن يتم التأكيد على هذا الموعد في مراسم حفل القرعة التي ستجري يوم 29 نوفمبر الجاري".
 
وسبق للإمارات أن نظمت مونديال الأندية في أبوظبي 4 مرات، أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.
 
ويشارك في النسخة المقبلة، تشلسي الإنجليزي بطل أوروبا، الأهلي المصري بطل إفريقيا، الجزيرة الإماراتي بطل موسم 2020-2021، أوكلاند بطل أوقيانوسيا، الفائز بنهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنغو وبالميراس البرازيليين، ونهائي كونكاكاف بين مونتيري وكلوب أميركا المكسيكيين، والفائز من المباراة النهائية لدوري ابطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانغ الكوري الجنوبي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout