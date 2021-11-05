الإعلان عن الموعد المقترح لكأس العالم للأندية 2021

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أكدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية 2021 لكرة القدم، المقرر العام المقبل في العاصمة الاماراتية أبوظبي، عن إقامتها في فبراير، كموعد مقترح سيتم تحديده بشكل نهائي خلال حفل سحب القرعة في 29 نوفمبر.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" جاني إنفانتينو، قد أعلن في أكتوبر الماضي "إقامة كأس العالم للأندية 2021 مطلع عام 2022، من دون تحديد الموعد النهائي للتنسيق مع الاتحادات القارية، لا سيما مع إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية من التاسع من يناير حتى السادس من فبراير، ومنافسات ذهاب دور الـ16 لدوري ابطال اوروبا بين 15 و23 فبراير.

وكشفت اللجنة المحلية العليا المنظمة، الخميس، في بيان، عقب عقد اجتماعها الأول بعد تشكيلها برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن أن "الموعد المقترح لإقامة البطولة هو شهر فبراير من عام 2022، على أن يتم التأكيد على هذا الموعد في مراسم حفل القرعة التي ستجري يوم 29 نوفمبر الجاري".

وسبق للإمارات أن نظمت مونديال الأندية في أبوظبي 4 مرات، أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

ويشارك في النسخة المقبلة، تشلسي الإنجليزي بطل أوروبا، الأهلي المصري بطل إفريقيا، الجزيرة الإماراتي بطل موسم 2020-2021، أوكلاند بطل أوقيانوسيا، الفائز بنهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنغو وبالميراس البرازيليين، ونهائي كونكاكاف بين مونتيري وكلوب أميركا المكسيكيين، والفائز من المباراة النهائية لدوري ابطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانغ الكوري الجنوبي.