living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟

5
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحتوي الخضروات والفواكه على كنز من الفوائد للجسم، قد نعلم القليل منها، لكن من المؤكد أننا غير ملمين بكل فوائد هذه العناصر الغذائية الغنية التي إذا تناولناها بصفة يومية، فإننا قد لا نحتاج للذهاب للطبيب أبداً.
 
وعلى ذمة تقرير نشره موقع "إيت ذيس" Eat This، فإن ثمرة الكيوي تحتوي على كنز صحي ثمين.
 
فهي تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، وتعمل علي تنشيطه والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، ومنها:
 
صحة القلب وتنظيم ضغط الدم
الكيوي غني بالمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم، فعند استهلاكهما بكميات مناسبة، فهما يساعدان على توازن الماء في الجسم، وتنظيم معدل ضربات القلب، وكذلك الحفاظ على المعدل المثالي لضغط الدم.
 
تعزيز صحة الأمعاء
الكيوي يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا فإن تناول ثمرة واحدة بوميا من شأنه أن يحمي المعدة من مشاكل عديدة، مثل الإمساك أو الإسهال، أو الانتفاخات.
 
الحفاظ علي صحة العين
الكيوي غني باثنين من مضادات الأكسدة المهمة وهما اللوتين والزياكسانثين، وهما مهمان جدا لصحة العيون.
 
علاج فقر الدم والأنيميا
يحتوي الكيوي علي فيتامين C، ولذا فإن تناول الكيوي بصفة يومية ضمن نظامك الغذائي يقلل فرص الإصابة بفقر الدم، لأنه يعزز امتصاص الجسم للحديد.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout