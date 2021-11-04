living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هي كمية القهوة التي يمكنك شربها يوميا للفائدة الصحية؟

4
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمكن زيادة متوسط العمر المتوقع دون التخلي عن عاداتك المفضلة، إحدى هذه العادات يساعد في الأمراض المرتبطة بالعمر، ويزيد من طول العمر.
 
يمكنك إطالة حياتك ببساطة عن طريق احتساء مشروب دافئ شهير، العديد من عناصره هي مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الآثار الضارة للجذور الحرة. يُعتقد أن الأكسدة هي إحدى آليات الشيخوخة والأمراض الخطيرة الشائعة مثل السرطان وأمراض القلب.
 
وجد الخبراء أن القهوة هي أكبر مصدر لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي الغربي، وتتفوق بشكل مدهش على الفواكه والخضروات. هذا لا يعني بالضرورة أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة أكثر من جميع الفواكه والخضروات. والأهم من ذلك، أن استهلاك القهوة شائع جدًا، حسب موقع "إكسبرس".
 
بحثت دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine في استهلاك القهوة وارتباطها بمعدل الوفيات الإجمالي والمحدّد. فحصت الدراسة الآثار الصحية للقهوة على 229 ألفا و119 رجلاً، و173 ألفا و141 امرأة.
 
وقالت الدراسة: "كان خطر الموت أعلى بين شاربي القهوة"، ومع ذلك، كان من يشربون القهوة أيضًا يدخنون أكثر، وبعد تصحيح هذا وغيره من العوامل المحتملة، كانت هناك علاقة عكسية كبيرة بين استهلاك القهوة ومعدل الوفيات".
 
وخلصت الدراسة إلى أن أولئك الذين شربوا الكثير من القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة خلال فترة الدراسة التي استمرت 12-13 عامًا.
دراسة أخرى، نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، بحثت في استهلاك القهوة ومعدل وفيات القلب والأوعية الدموية والوفيات الإجمالية.
 
وأشارت الدراسة إلى أن "مجموعة من 508.747 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا ممن شاركوا في فحوصات القلب والأوعية الدموية تمت متابعتهم بمعدل 20 عامًا". وأظهرت الأبحاث أن القهوة المفلترة أكثر صحة من القهوة غير المفلترة.
 
كم ينبغي عليك أن تشرب؟
أظهرت الدراسات أن شرب أربعة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 12 و16 في المئة على التوالي.
 
حتى الاستهلاك المعتدل للقهوة - فنجان واحد فقط في اليوم - يقلل من خطر الموت المبكر بنسبة خمسة إلى ستة في المئة. هذا يؤكد أنه حتى كمية صغيرة كافية لتحقيق التأثير.
 
من خلال فحص أسباب محددة للوفاة، وجد الباحثون أن من يشربون القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة من الالتهابات والإصابات والحوادث وأمراض الجهاز التنفسي والسكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب.
 
تعود فوائد القهوة على طول العمر على الأرجح إلى مادة البوليفينول، وهي مواد كيميائية توجد بشكل طبيعي في النباتات. تحمي مادة البوليفينول النباتات من التلف الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية من الشمس وكذلك الجذور الحرة، وهي جزيئات تتشكل عن طريق تكسير الأكسجين في النبات.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout