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دراسة تحذر.. علامات "للسرطان الفتاك" يتجاهلها المرضى

4
NOVEMBER
2021
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حذرت منظمة خيرية، من أن عددا "مقلقا" من الناس يتجاهلون أعراضا صحية قد يشعرون بها، ويؤجلون طلب المساعدة، رغم أن تلك الأعراض قد تكون علامات على الإصابة بواحد من أكثر أنواع السرطان فتكا.
 
وقالت مؤسسة "سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة" الخيرية، إن أي شخص لديه أعراض شائعة للمرض، من بينها آلام الظهر وعسر الهضم وآلام المعدة وفقدان الوزن، يجب أن يرى الطبيب إذا استمرت المشاكل لأكثر من أربعة أسابيع.
 
وأضافت أن أي شخص يعاني من اليرقان، أي اصفرار الجلد أو العين، يجب أن يذهب إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن.
 
وأظهر استطلاع للرأي في المملكة المتحدة قامت به المؤسسة الخيرية، أن 28 في المئة من الناس ينتظرون 3 أشهر قبل طلب المساعدة، بينما قال 22 في المئة إنهم "لا يشعرون بالثقة بقدرتهم على التعرف على اليرقان".
 
كما وجد الاستطلاع الذي شمل ألفي بالغ، أن 31 في المئة من المشاركين، سيؤخرون طلب المساعدة لفترة أطول من المعتاد، بسبب انتشار وباء كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
ويعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطان فتكا، ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن الأعراض غامضة.
 
ويتم تشخيص حوالي 4 من كل 5 أشخاص مصابين بالمرض، عندما يكون السرطان في مرحلة متأخرة ويفقدون فرصة العلاج المنقذ للحياة.
 
وحذرت مؤسسة "سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة"، إن نصف المصابين بهذا المرض في البلد، يموتون في غضون 3 أشهر من التشخيص، محذرة من التأخر في التوجه إلى الطبيب بعد الشعور بالأعراض.
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