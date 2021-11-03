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علامات محددة تدل على تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول!

3
NOVEMBER
2021
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يُعرف عقار باراسيتامول، المعروف أيضا باسم أسيتامينوفين، بأنه دواء شائع الاستخدام يمكن أن يساعد في علاج الألم وتقليل ارتفاع درجة الحرارة.
 
وتتمثل الجرعة المعتادة للبالغين في قرص أو قرصين عيار 500 ملغ حتى أربع مرات في 24 ساعة. ويمكن أن تسبب الجرعات الزائدة من الباراسيتامول آثارا جانبية خطيرة. وتحذر NHS من أنه لا يجب أن تميل إلى زيادة الجرعة أو تناول جرعة مضاعفة إذا كان الألم شديدا. وقد يكون تناول الدواء للمساعدة في تخفيف أي مرض خفيف تعاني منه مفيدا، ولكن يجب ألا تتجاوز الجرعة الموصى بها أبدا.
 
ويتوفر الباراسيتامول على نطاق واسع على شكل أقراص وكبسولات.
 
وبالنسبة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في ابتلاع الأقراص أو الكبسولات، يتوفر الباراسيتامول أيضا على شكل محلول أو كأقراص قابلة للذوبان.
 
وتقول NHS: "إن تناول قرص أو قرصين إضافيين عن طريق الصدفة من غير المحتمل أن يكون ضارا، طالما أنك لا تتناول أكثر من ثمانية أقراص في غضون 24 ساعة. انتظر 24 ساعة على الأقل قبل تناول المزيد من الباراسيتامول".
 
وقام موقع Drugs.com بإدراج العديد من أعراض الجرعة الزائدة. وتشمل الإسهال وزيادة التعرق وفقدان الشهية والغثيان أو القيء.
 
وتشمل العلامات أيضا تقلصات أو ألما في المعدة، بالإضافة إلى تورم أو ألم في الجزء العلوي من البطن أو منطقة المعدة.
 
ويقول الموقع: "احصل على مساعدة طارئة على الفور في حالة حدوث أي من الأعراض التالية لجرعة زائدة أثناء تناول عقار الاسيتامينوفين".
 
ووفقا لـ NHS، الغثيان والقيء من الأعراض "الشائعة للغاية" لجرعة زائدة من الباراسيتامول. وقد تحدث هذه الأعراض في غضون ساعات قليلة من تناول جرعة سامة للكبد.
 
وتعتمد أعراض التسمم على المادة والكمية التي تتناولها.
 
وتضيف NHS: "لا تتناول الباراسيتامول مع الأدوية الأخرى التي تحتوي على الباراسيتامول. إذا كنت تتناول دوائين مختلفين يحتويان على الباراسيتامول، فهناك خطر حدوث جرعة زائدة".
 
ويمكن أن يسبب الباراسيتامول أيضا بعض الآثار الجانبية لدى بعض الأشخاص. وتشمل العلامات المحددة لتسمم الباراسيتامول اصفرار الجلد وبياض العينين، وفقدان التناسق، وانخفاض نسبة السكر في الدم.
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