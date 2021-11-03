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عارض في الساق يمكن أن يكون علامة تحذيرية لسرطان البنكرياس

3
NOVEMBER
2021
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يبدأ سرطان البنكرياس في أنسجة البنكرياس، وهو عضو في البطن يقع خلف الجزء السفلي من المعدة.
 
ويقوم البنكرياس بإفراز الإنزيمات التي تساعد على الهضم وينتج الهرمونات التي تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم، مثل الإنسولين.
 
ويمكن أن تحدث عدة أنواع من النمو في البنكرياس، بما في ذلك الأورام السرطانية وغير السرطانية.
 
ويبدأ النوع الأكثر شيوعا من السرطان، الذي يتشكل في البنكرياس، في الخلايا التي تبطن القنوات التي تحمل الإنزيمات الهضمية خارج البنكرياس.
 
وغالبا ما ترتبط أعراض سرطان البنكرياس بأعراض في الجهاز الهضمي، إلا أن بعض الأعراض للمرض تظهر على الساقين.
 
ما الأعراض التي يمكن أن يسببها سرطان البنكرياس في الساقين؟
 
مع أن سرطان البنكرياس، كما يوحي اسمه، يؤثر على البنكرياس، إلا أن الطريقة التي يتطور بها السرطان تعني أنه يمكن أن يثير بعض العلامات التي تؤثر على أرجل المرضى. وذلك لأن سرطان البنكرياس يمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم في الوريد العميق للساق، وكذلك في أجزاء أخرى من الجسم.
 
ويمكن أن يؤدي السرطان نفسه إلى تجلط الدم، وهو أمر كشف الباحثون أنه سببه ميل الدم غير الطبيعي إلى "التخثر".
 
وتُعرف الجلطات الدموية من هذا النوع في الوريد العميق للساق بالخثار الوريدي العميق (DVT)، وتحدث أيضا عند الأشخاص غير المصابين بالسرطان.
 
ومع ذلك، فبالنسبة لبعض الأشخاص، تكون الجلطة في بعض الأحيان أول علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس.
 
ما هي أعراض تجلط الدم في الساق؟
 
في بعض الحالات، قد لا تظهر على المرضى أعراض تشكل جلطة دموية في الوريد العميق.
 
ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة التي يجب البحث عنها، التي تشمل:
 
- ألم في الساق أو ربلة الساق، خاصة الإحساس بالتشنج في ساق واحدة فقط
 
- تورم في الساق
 
- احمرار في جلد الساق
 
- شعور بالدفء في ساق واحدة
 
- ألم عند مد أصابع القدمين، ويحدث هذا غالبا عندما توجه أصابع قدميك لأعلى
 
ما هي مخاطر تجلط الدم؟
 
تشير أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أن مرضى السرطان أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم.
 
وتوضح المؤسسة الخيرية أنها يمكن أن تكون "جزءا طبيعيا من رحلة السرطان"، و"يمكن علاجها بسهولة ويجب ألا تتداخل مع علاج السرطان". ومع ذلك، من المهم جدا التعامل معها بسرعة.
 
ويقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "يمكن أن تكون الجلطة الدموية خطيرة للغاية إذا تحركت عبر الجسم لأنها ستؤدي في النهاية إلى انسداد تدفق الدم إلى الرئتين".
 
وأضاف المركز: "يمكن علاج معظم الجلطات عند تشخيصها بنجاح، لذا من المهم إبلاغ الطبيب أو الممرض بأي أعراض على الفور".
 
ما هي الأعراض الأخرى لسرطان البنكرياس؟
 
في كثير من الأحيان، لا يسبب سرطان البنكرياس أي أعراض في مراحله المبكرة، ولكن بمرور الوقت يمكن أن تبدأ العلامات في الظهور.
 
وتتضمن بعض أعراض السرطان الأكثر شيوعا التي يتم الإبلاغ عنها ما يلي:
 
- اليرقان بما في ذلك اصفرار العينين والجلد
 
- البول الداكن
 
- آلام البطن أو الظهر
 
- فقدان الوزن وضعف الشهية
 
- استفراغ وغثيان
 
- تضخم المرارة أو الكبد
 
- جلطات الدم
 
- داء السكري
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