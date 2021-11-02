دراسة: للزنك فوائد مذهلة على هذا الجهاز الحيوي للإنسان

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كشف باحثون في دراسة طبية حديثة عن فوائد "الزنك" بالنسبة للجهاز التنفسي.

وقال باحثون من جامعة "ويسترن سيدني" الأسترالية في دراستهم التي نشرت نتائجها في مجلة BMJ Open، إن تناول مكملات الزنك قد يقلل من مدة استمرار التهابات الجهاز التنفسي، كما أنه يخفف الأعراض المرافقة أيضا.

وشملت الدراسة ما يقرب من 5500 شخص، وتوصلت إلى أن تناول الزنك عن طريق الفم أو استعماله كرذاذ للأنف، يمكن أن يقي من العدوى الخاصة بالتهابات الجهاز التنفسي، وقد يجعل المصابين يشعرون بالتحسن بسرعة أكبر.

وتشمل أعراض التهابات الجهاز الهضمي، السعال والعطس وانسداد الأنف أو سيلانه، والتهاب الحلق والصداع، وارتفاع درجة الحرارة.

ولم تتضمن الدراسة بيانات تتعلق بمصابين بكوفيد-19، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وخلص الباحثون إلى أن الزنك بديل طبيعي قابل للتطبيق للتعافي من أعراض التهابات الجهاز التنفسي في المنزل، رغم عدم تمكنهم من الوصول للجرعة المثالية لذلك.

وبيّن القائمون على الدراسة أن الزنك مفيد للمرضى الراغبين بالتعافي من التهابات الجهاز التنفسي على نحو أسرع، إلا أنه من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة تأثير هذا العنصر على الفيروسات المسببة للالتهابات والتي تتغير باستمرار.

ويعد الزنك عنصرا مهما للجهاز المناعي ليعمل بشكل صحيح، كما أنه يساعد على التئام الجروح.

ويوجد الزنك في المحار وسرطان البحر واللحوم والحمص والفطر والسبانخ والبروكلي واللفت.