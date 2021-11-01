living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أعراض النوبة القلبية لدى النساء .. ما الذي يجب البحث عنه؟

1
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحدث النوبة القلبية عندما يُسد الشريان الذي يمد القلب بالدم والأكسجين. وتتراكم الترسبات الدهنية بمرور الوقت، مكونة لويحات في شرايين القلب.
 
وإذا تمزقت اللويحات، يمكن أن تتشكل جلطة دموية وتسد الشرايين، ما يتسبب في نوبة قلبية.
 
وكما هو الحال مع الرجال، فإن أكثر أعراض النوبات القلبية شيوعا عند النساء هي ألم الصدر أو عدم الراحة في الصدر.
 
ومع ذلك، فإن النساء أكثر عرضة إلى حد ما من الرجال لتجربة بعض الأعراض الشائعة الأخرى، والتي يمكن أن تشمل ضيق التنفس والغثيان / القيء وآلام الظهر أو الفك.
 
ألم الظهر:
 يقول الخبراء في مركز الرعاية الصحية Norton Healthcare إن عدم الراحة في الظهر قد يكون دليلا على النوبة القلبية بسبب ما يعرف بـ"الألم الرجيع"، وهي حالة يشعر فيها الشخص بالألم في موضع غير مصاب.
 
وأوضح الخبراء: "يحدث هذا عندما يتشوش المخ حول مصدر الألم. وفي حين أن القلب قد يتضور جوعا للأكسجين، فإن الأعصاب التي تربط القلب بالدماغ تندمج أيضا مع تلك التي تربط الرأس والرقبة، وبالتالي يساء تفسير الإشارات".
 
وأضافوا: "آلام الظهر أو الرقبة أو الفك المرتبطة بالنوبات القلبية هي أيضا أكثر انتشارا، لذلك من الصعب تحديد موقعها بدقة".
 
ضيق في التنفس:
 
مع تقدم المرأة في العمر، يمكن أن تتسبب قلة ممارسة الرياضة وزيادة الوزن التدريجي في حدوث مشكلات مثل ضيق التنفس.
 
ومع ذلك، يمكن أن يشير هذا أيضا إلى مشكلة في القلب عندما تحدث في مواقف معينة.
 
وقد يكون ضيق التنفس الذي يزداد سوءا عند الاستلقاء ويتحسن عند الجلوس علامة تحذير أيضا على قصور القلب، مثل ضيق التنفس الذي يستمر في التفاقم بمرور الوقت بعد بذل مجهود.
 
ومن الأعراض المنذرة بالخطر أيضا الشعور بضيق التنفس المفاجئ إذا كنت لا تمارس الرياضة.
 
وقالت طبيبة القلب الدكتورة ليزلي تشو: "تعاني معظم النساء من نفس أعراض الرجال، (ما يصل إلى 70% من النساء يعانين من ضغط أو ضيق في الصدر)، وهناك 30% من النساء لديهن أعراض غير نمطية".
 
ويجب على النساء الاتصال بخدمات الطوارئ في حالة حدوث أي من الأعراض التالية ومنها:
 
- ألم أو إزعاج في مناطق من الجزء العلوي من الجسم، بما في ذلك الذراعان أو الكتف الأيسر أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.
 
- صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس
 
- التعرق أو العرق البارد
 
- الشعور بالامتلاء أو عسر الهضم أو الشعور بالاختناق
 
- الغثيان أو القيء
 
- الدوخة، والضعف الشديد أو القلق
 
- ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout