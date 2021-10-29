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أهم النصائح للاستغراق في النوم بعد نوبة ليلية "صعبة"

29
OCTOBER
2021
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تتطلب القاعدة الأساسية للنوم أن يستيقظ الفرد وينام في الوقت نفسه كل يوم، في التزام بسيط يمكن أن يساعدك حقا على النوم في غضون دقائق.
 
ومع ذلك، فإن تدريب إيقاعك اليومي ليس أمرا ممكنا، إذا كانت وظيفتك تتطلب منك العمل في أوقات مختلفة، كالعمل في وقت متأخر أو بين عشية وضحاها. وإذا كنت تعمل بنمط وردية "صعبة"، فماذا يمكنك أن تفعل حيال ذلك؟.
 
بمجرد إنهاء مناوبتك، توصي Medical News Today بشدة بالاستعداد للنوم.
 
وحث الموقع الصحي على "لا تتأخر في النوم. كلما تأخرت في النوم، زادت احتمالية استيقاظك".
 
وما يزال من المهم التأكد من قدرتك على الحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم يوميا - بغض النظر عن الوقت.
 
وإذا كان هذا يعني إنهاء عملك في الساعة 4 صباحا، والنوم في الساعة 4:30 صباحا، والاستيقاظ في الساعة 12:30 ظهرا، فليكن ذلك.
 
وتابع الموقع الصحي "تناول شيئا قبل أن تنام". وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن بعض الناس قد يفترضون أن الكحول يساعدهم على النوم، إلا أنك أفضل حالا بدونها.
 
ويتدخل الكحول في جودة النوم، لذلك من المحتمل أن تستيقظ في اليوم التالي وأنت تشعر بعدم الانتعاش.
 
وعلاوة على ذلك، يُنصح أيضا بعدم التدخين قبل النوم، لأن النيكوتين منبه، ما يجعل النوم أكثر صعوبة.
 
وأضافت Medical News Today: "ابتعد عن الأنشطة التي تجعلك تشعر بمزيد من اليقظة حتى الساعات التي تسبق وردية عملك التالية".
 
ومن أجل مساعدتك على النوم، يمكن أن تكون الستائر المعتمة في غرفتك مفيدة حقا.
 
وإذا كنت تعرضت للضوء الاصطناعي، من شاشة الكمبيوتر على سبيل المثال، قبل أن تنهي مناوبتك، فقد يساعدك ارتداء النظارات الشمسية، حيث أظهرت الأبحاث أن العمال الليليين الذين تعرضوا للضوء الساطع أثناء نوباتهم وارتدوا نظارات شمسية في طريقهم إلى المنزل لقمع الضوء، ينجرفون إلى النوم بشكل أسرع وينامون لفترة أطول بعد نوباتهم من الأشخاص الذين لم يتعرضوا للضوء الساطع.
 
وضع في اعتبارك أيضا أن الكافيين منبه، لذلك يجب ألا تشرب أي من المشروبات المنبّهة قبل ست ساعات من النوم.
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