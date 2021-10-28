أوراق خضراء من مطبخك.. 7 فوائد للقلب والمعدة والمناعة

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عادة ما تحتوي مطابخنا على منتجات طبيعية مفيدة جدا للصحة. ومن تلك المكونات الكزبرة الخضراء التي تُضاف للأطعمة لإعطائها مذاقا طيباً ورائحة لا تقاوم.

لكن إذا علمت بفوائد الكزبرة الخضراء، فستقوم بإضافتها إلى معظم أطباقك اليومية، لكي تنعم بتلك الفوائد الصحية.

وعلى ذمة موقع "هيلث شونس" Healthshots، المعني بالشؤون الصحية، فإن أوراق الكزبرة الخضراء غنية بالعناصر الغذائية مثل الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A و B و C و K، وهي تمد الجسم بـ7 فوائد صحية وهي:

1- ضبط مستويات السكر في الدم

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري، فإن تضمين الكزبرة في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يحافظ على مستويات السكر لديك تحت السيطرة.

فقد أفادت دراسات عدة بأن أوراق الكزبرة مليئة بالإنزيمات المنشطة التي تساعد في إدارة مستويات الغلوكوز في الدم عن طريق إزالة السكر من الدم، وبالتالي ستكون قادرًا على التحكم في مرض السكري.

2- تعزيز عملية الهضم

أوراق الكزبرة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة وتعزز عملية الهضم، وتؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، كما تساعدك على التغلب على الانتفاخ والإمساك، وتجعلك تشعر بالشبع وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام وتحافظ أيضًا على صحة أمعائك.

3- التغلب على الإجهاد

يمكن لأوراق الكزبرة أن تقلل من مستويات التوتر لديك، حيث إن أوراق الكزبرة تسهل عملية الهضم وتقلل من الإجهاد البدني في الجسم، فهذه الأوراق تعزز الحالة المزاجية عن طريق الحفاظ على الجهاز الهضمي نظيفًا وصحيًا وتقلل من الإجهاد التأكسدي.

4- تعزيز صحة القلب

الكزبرة تحسن من صحة القلب، حيث إنها مدرة للبول وتطرد الصوديوم الزائد من الجسم عن طريق خفض ضغط الدم. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والألياف، لذا فهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحافظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

5- تقوية جهاز المناعة

تحتوي الكزبرة على مضادات الأكسدة مثل "تربينين" و"كيرسيتين" و"توكوفيرول" التي تقاوم الضرر الخلوي وتقوي جهاز المناعة لديك.

ووفقًا للبحث، فإن مضادات الأكسدة هذه تقلل الالتهابات ولها تأثيرات مضادة للسرطان ووقائية للأعصاب.

6- مفيدة للعيون

تحتوي الكزبرة على فيتامين A وفيتامين C وفيتامين K والكاروتينات التي تحافظ على سلامة الرؤية وتؤخر الاضطرابات التنكسية البقعية المرتبطة بالعمر.

7- مفيدة للعظام

تحتوي الكزبرة على معادن حيوية مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم التي يمكن أن تزيد من كثافة العظام وتحميك من آلام المفاصل.