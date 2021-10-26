5 أطعمة يجب تجنبها لمنع تساقط الشعر

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من المعروف أن الشعر يأخذ العناصر الغذائية مما نأكله، ولذلك، إذا كان شعرك خفيفا أو يتساقط بشكل كبير، فقد يكون هذا دعوة لإدخال تغييرات على نظامك الغذائي الحالي.

وتذهب العناصر الغذائية من طعامك إلى فروة رأسك وبصيلات الشعر والشعر نفسه، لذا فإن ما تأكله له تأثير مباشر على مدى صحة الشعر. وبالتالي فإن تناول الأطعمة الصحية يمكن أن يشجع على إعادة نمو الشعر، ويجعل شعرك أكثر كثافة ويبطئ من تساقطه.

ومن المهم أيضا تجنب الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بالشعر، ما يجعله هشا ومن المحتمل أن يتساقط.

وفي ما يلي الأطعمة الخمسة التي يجب تجنبها للحفاظ على شعرك في أفضل حالاته:

السكر

يعد السكر المشتبه به المعتاد كأحد المسببات الرئيسية لتساقط الشعر. ويمكن أن يتسبب في ضعف الدورة الدموية ما يوقف التدفق الصحي للدم إلى أعلى الرأس وبصيلات الشعر.

وهذا يمنع بصيلات الشعر من الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها.

ويمكن أن يتسبب السكر أيضا في ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، ما يتسبب في تساقط الشعر.

الألبان

إذا اخترت منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب كامل الدسم والجبن، فإن الدهون الموجودة في منتجات الألبان هذه يمكن أن تؤدي أيضا إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون.

وأيضا، إذا كنت تعاني من أي أمراض جلدية تسبب حكة أو قشورا في فروة الرأس، مثل قشرة الرأس أو الأكزيما أو الصدفية، فيمكن أن تؤدي منتجات الألبان إلى حدوث نوبة قلبية.

سمك أبو سيف

يحتوي سمك أبو سيف على مستويات عالية نسبيا من الزئبق، لذلك تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بتناول ما لا يزيد عن وجبة واحدة في الأسبوع.

وبصرف النظر عن المخاوف الصحية الأخرى المرتبطة بتناول الأسماك مع آثار الزئبق، فإن الزئبق يتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص الزنك، ويمكن أن يتسبب نقص الزنك في ترقق الشعر وتساقطه.

الكحول

عندما يشرب شخص ما الكثير من الكحول، فإنه في صباح اليوم التالي سيستيقظ مع صداع شديد، ويكون في حاجة ماسة لكوب من الماء، وهذا بسبب الجفاف، والشعرك يشعر بالأمر نفسه.

ويؤدي شرب الكثير من الكحول إلى فقدان الشعر للرطوبة، ما يجعله هشا وقابلا للكسر.

الأطعمة الدهنية

تفرز فروة الرأس الزيت الخاص بها المسمى بالزهم، والذي يحافظ على رطوبة ونضارة الشعر.

ومع ذلك، عندما تأكل الكثير من الدهون، تبدأ فروة رأسك في إفراز المزيد من الدهون أيضا، ما يجعل شعرك يبدو دهنيا وباهتا.

وهذا الحمل الزائد من الشحوم يخل بالتوازن الدقيق على فروة رأسك، وعندما يتم تغطية بصيلات الشعر بالشحوم، فإنها توقف نمو الشعر.

ما هي الأطعمة التي يمكن أن تجعل شعرك ينمو؟

تشمل بعض الأطعمة التي تعزز نمو الشعر وتحافظ على قوته:

- البيض

- التوت

- السبانخ

- الأسماك الزيتية مثل السلمون

- البطاطا الحلوة

- الأفوكادو

- الفاصوليا