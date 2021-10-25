تحذير من دمج لقاحات كورونا: خطورته كبيرة

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بعد تباين نتائج الأبحاث حول خلط اللقاحات، حذر مسؤول صحي مصري من تناول لقاحين مختلفين مضادين لفيروس كورونا في نفس اليوم، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر عديدة.

إلى هذا، قال رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح في مصر أمجد الحداد، إن "معظم الدراسات أكدت أن تناول لقاحين من نوعين مختلفين في نفس اليوم له مخاطر عديدة على الصحة، لعدم ضمان رد فعل الجهاز المناعي".

وأوضح المسؤول الذي يرأس جهة تابعة لوزارة الصحة المصرية في تصريحات لفضائية مصرية أن رد فعل الجهاز المناعي للشخص يمكن أن يكون عنيفا في هذه الحالة.

وأشار إلى أن هناك دراسات "قالت إن التنوع بين اللقاحات؛ يعزز الجهاز المناعي ويساعد على تكوين أنواع مختلفة من الأجسام المضادة المناعية"، إلا أن "دمج لقاحات كورونا وتناول نوعين مختلفين في نفس الوقت يسبب خطورة على الصحة".

كما لفت إلى أن هناك "دولا تجري تجارب حول الخلط بين اللقاحات عن طريق تناول الجرعة الأولى من لقاح معين، وتناول الجرعة الثانية من نوع آخر".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية لم توصِ بالخلط بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن.