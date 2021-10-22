خطورة الإنفلونزا..! (د. حنينا أبي نادر)

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الأنفلونزا هي فيروس شديدة العدوى. تبدأ في أواخر الخريف والشتاء حتىأوائل الربيع وتؤثر على ما يصل إلى20٪ من سكان الولايات المتحدة (80000 حالة وفاة في عام 2018). الأنفلونزا A وB تعمم وتسبب أوبئة موسمية من المرض. جيم ود ليست ذو الأهمية.يتم إعطاء اللقاح سنويا بدءا من 6 أشهر ويحتاج إليه الأشخاص المعرضون للخطر مثل أولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو الكبد أو الكلى الرئوي أو المثبط للمناعة وكذلك مرضى السرطان.

معظم الأعراض هي الحمى والسعال الجاف عادة والصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق والشعور بالضيق الشديد والألم العضلي (آلام العضلات والمفاصل). عادة ما يكون العلاج (الراحة والترطيب ومضادات الحرارة) ويمكن بدء استخدام مضادات الفيروسات في المرضى المعرضين لخطر كبير في غضون 48 ساعة الأولى مثل أوسيلتاميفير (تجنب الكورتيكوستيرويد). قد يطلب الطبيب في بعض الحالات أشعة سينية على الصدر.

المتابعة من قبل أخصائي مهمة للعلاج.



الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من المرض هي التطعيم (المعروف باسم vaxigrip أو influvac tetra) بدءا من15سبتمبر وحتى يناير في بعض الأماكن مثل فرنسا. اللقاح آمن أثناء الحمل وأهمية كبيرة في أولئك الذين تزيد سنهم عن 65 عاما. وينبغي اتخاذ نفس تدابير النظافة الصحية التي يتم اتخاذها مع COVID للحد من انتشار الأنفلونزا.



لقاح الإنفلونزامتاح عند الدكتور حنينا أبي نادر.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الدكتور حنينا أبي نادر على الرقم التالي 03/944331 (في مختبرسانميشالفيأنطلياس) وعبر skype and zoom (Hanina838)