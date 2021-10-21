خلطة توابل عجيبة.. تخفض ضغط الدم المرتفع

A + A -

يتعرض الملايين يوميًا حول العالم لخطر يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو للتأثير على جودة الحياة بسبب ارتفاع ضغط الدم. نظرًا لأن الضغط المتزايد يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم، فإنه بالتالي يشكل ضغطًا على العضو الحيوي، ولكن بحسب تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية من المرجح أن تساعد إحدى التوابل في درء الحالة وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم هو حالة مزمنة يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية، من بينها النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تحتوي التوابل على مجموعة من الخصائص التي يمكن أن تساعد الجسم على التعامل مع ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

"جرم مصالحه"

في إحدى الدراسات، التي أجرتها جامعة سري راماتشاندرا في تشيناي عاصمة ولاية تاميل الهندية، أظهر الباحثون أن مجموعة توابل تشمل الزنجبيل والهيل والكمون والفلفل، يمكن أن تخفض ضغط الدم المرتفع. وقال الباحثون إن مزيج التوابل يمكن أن يساعد في علاج ضغط الدم بشكل طبيعي.

يطلق على مجموعة خليط التوابل الحارة اسم garam masala أو جرم مصالحه، وتعني جرم "الحارة" في اللغة الهندية ومصالحه تعني "خليط".

قال دكتور ثانيكاتشالام: "تستخدم هذه التوابل بكميات معينة في أجزاء كثيرة من ولاية تاميل نادو لعلاج ضغط الدم ولكن لا يوجد إثبات أو بحث علمي".

نتائج هائلة

وأضاف أنه من خلال الدراسة، التي قام بها وزملاؤه الباحثون، تم التوصل إلى "نتائج هائلة على فئران التجارب". وأشار إلى أن فريق الباحثين سيواصل المزيد من التجارب والمراقبة على حيوانات المختبر قبل المضي قدمًا لإجراء تجارب سريرية على البشر.

وأوضح دكتور ثانيكاتشالام قائلًا: "لقد اختبرناها (مجموعة التوابل) بنجاح على المعدلات الناتجة عن حالة ارتفاع ضغط الدم ولكن الهدف الحقيقي هو العمل على المرضى المزمنين."

يتكهن الباحثون بأن الخصائص المضادة للأكسدة في خلطة توابل جرم مصالحه هي السبب وراء خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم.

يُعتقد أيضًا أن هذه الخصائص نفسها للبهارات تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، والتي تعد واحدة من السمات المميزة للعديد من الأمراض.

قال الباحثون إنهم يرغبون في تطوير البهارات إلى أدوية يمكن إعطاؤها لمرضى ارتفاع ضغط الدم كبديل للأدوية السائدة.

أوراق الكاري

تضيف الدراسة أدلة إلى سلسلة من الأبحاث التي تدافع عن فوائد تناول التوابل لارتفاع ضغط الدم.

أشارت دراسات سابقة إلى أن تناول أوراق الكاري يمكن أن يفيد صحة القلب عن طريق زيادة تدفق الدم وتعزيز وظائف الأوعية الدموية.

ولكن تؤكد آراء أخرى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد تأثيرات خفض أوراق الكاري على ارتفاع ضغط الدم.

الكركم

كما أفادت دراسات أخرى تناولت بالبحث آثار الكركمين والكركم على ضغط الدم بأن تناول الكركم أدى إلى خفض مستويات ضغط الدم الانقباضي، ولكن ليس الضغط الانبساطي.

وخلص الباحثون في إحدى الدراسات إلى أن: "التحليل التلوي الحالي يشير إلى أن تناول الكركم يمكن أن يسهم في تحسين ضغط الدم الانقباضي عند تناوله لفترات طويلة. ولكن مازال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج ".

قاتل صامت

عندما يتراوح ضغط الدم بين 120/ 80 و140 / 90، فربما يعني ذلك أن الشخص معرض لخطر ارتفاع ضغط الدم ويحتاج إلى اتخاذ خطوات لمنع المزيد من المضاعفات.

نادرًا ما ينتج عن ارتفاع ضغط الدم أعراض صارخة، مما يعني أن الحالة غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد حتى تتسبب في إلحاق ضرر كبير بالجسم.

أوضح جون مينجاي، مسؤول في مؤسسة القلب البريطانية قائلًا إن "هذا هو السبب في الإشارة إليها (حالات ارتفاع ضغط الدم) على أنها قاتل صامت،" مشيرًا إلى أنه "من المهم أن يتم فحص ضغط الدم بشكل دوري، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي من أمراض القلب والدورة الدموية."

حالات نادرة

وفي الحالات النادرة التي تظهر فيها أعراض ارتفاع ضغط الدم، فإنها عادة ما تشمل الصداع في الصباح الباكر ونزيف الأنف وعدم انتظام ضربات القلب وتغيرات الرؤية والطنين في الأذنين.