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بعد بريطانيا.. متفرعة من دلتا تظهر في إسرائيل

21
OCTOBER
2021
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بعد إعلان بريطانيا أنها "تتابع عن كثب" انتشار متحورة جديدة لكورونا متفرعة عن "دلتا" في البلاد، رصدت إسرائيل أول إصابة بـ"أيه واي فور بوينت تو".
 
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مساء الثلاثاء إنه "تم رصد المتحورة "أيه واي فور بوينت تو" (AY4.2)، المسجلة في عدة دول أوروبية، في إسرائيل"، وفق فرانس برس.
 
 
فتى يبلغ 11 عاماً
في التفاصيل ظهرت المتحورة الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً قادما من أوروبا. وتم التعرف عليه في مطار بن غوريون في تل أبيب ووضع في الحجر الصحي، بحسب الوزارة، التي أكدت عدم تسجيل حالة أخرى منذ ذلك الحين.
 
يشار إلى أن ظهور هذه المتحورة الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التي تسببها المتحورة دلتا، يثير المخاوف من إمكانية تفشٍّ أكبر.
 
 
لا تزال نادرة
من جهته يرى مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو أن هذه المتحورة الجديدة لا تزال نادرة ولا يبدو أنها تشكل المخاطر التي تطرحها المتحورات الأخرى.
 
ويأتي رصد المتحورة الفرعية فيما تنوي إسرائيل رفع بعض التدابير الصحية السارية، لاسيما المتعلقة بالسياحة.
 
 
يذكر أن إسرئيل كانت شرعت أواخر ديسمبر في حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير. لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى، حيث حاولت الحكومة الرد عليه عبر إطلاق حملة تلقيح بجرعة ثالثة ضد كوفيد-19.
 
وتلقى أكثر من 60% من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة جرعتين من اللقاح وأكثر من ثلثهم تلقوا ثلاث جرعات.
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