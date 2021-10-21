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الصحة العالمية تبدأ المرحلة الختامية لدراسة لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

21
OCTOBER
2021
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أعلن مطورو لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أن منظمة الصحة العالمية أكدت دخول دراسته المرحلة الختامية، مشيرين إلى أن لجنة المفتشين ستزور روسيا قريبا لتحضير الوثائق.

وقال حساب اللقاح في موقع "تويتر"، مساء الثلاثاء، في بيان مقتضب: "أكدت منظمة الصحة العالمية أن التأهيل المسبق لـسبوتنيك V على قدم وساق ودخل مرحلته النهائية".

وتابع البيان: "من المقرر أن يزور فريق من مفتشي منظمة الصحة العالمية روسيا قريبا لاستكمال العمل بجميع الفحوصات والوثائق الضرورية الخاصة بسبوتنيك V، أحد اللقاح الأكثر أمنا وفعلية في العالم".

من جانبه، توقع مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن تتم المصادقة على اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الشهرين القريبين.

وفي أواخر سبتمبر أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بعد لقاء مع المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أنه لا توجد هناك عقبات كبيرة  في عملية اتخاذ منظمة الصحة العالمية قرارها حول ما إذا كان ستسمح باستخدام "سبوتنيك V" في حالات الطوارئ كما فعلت مع 6 لقاحات أخرى، موضحا أن الحديث يدور عن متطلبات تخص الوثائق الضرورية للتسجيل.

ويمثل "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية، وتم تسجيله حتى الآن في نحو 70 دولة.

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