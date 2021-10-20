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مشكلة صحية يعاني منها كثيرون.. ما هي أعراض نقص الحديد؟

20
OCTOBER
2021
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يعتبر الحديد من العناصر المعدنية المفيدة والضرورية لجسم الإنسان. إلا أن 30% على الأقل من البشر حول العالم يعانون من نقص الحديد في دمائهم، الأمر الذي يسبب لهم مشاكل جسدية ونفسية عديدة.
 
ورغم انتشار هذه المشكلة الصحية، فإن الكثير من الأشخاص ليس لديهم علم بإصابتهم بها، حيث إن أعراض نقص الحديد ليست معروفة للجميع.
 
التعب وضيق التنفس
في هذا السياق قالت اختصاصية التغذية، روزي ميلين، إن أهم أعراض نقص الحديد هي التعب وضيق التنفس وشحوب الجلد وخفقان القلب.
 
كما أشارت ميلين لصحيفة "إكسبرس" البريطانية إلى أنه نظراً لأن هذه الأعراض متشابهة إلى حد ما مع أعراض الإرهاق فإن الكثير من الأشخاص لا يعيرونها الاهتمام المطلوب.
 
غير أنها شددت على ضرورة إجراء الشخص للتحاليل اللازمة للكشف عن مستوى الحديد والفيتامينات الأخرى بجسمه عند شعوره بأي من هذه الأعراض.
 
ما هي الأطعمة اللازمة لتعويضه؟
وأكدت ميلين أن هناك أنظمة غذائية تتسبب في تفاقم هذه المشكلة، وهي الأنظمة التي يميل متبعوها لعدم تناول اللحوم الحمراء على الإطلاق، مضيفة: "إذا قام الأشخاص بمقاطعة اللحوم، فعليهم أن يحرصوا على تناول الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الحديد لتعويض نقصه بأجسامهم، مع العلم أن كمية الحديد الموصى بالحصول عليها يومياً هي 8.7 مغم للرجال و14.8 مغم للنساء".
 
كذلك أوضحت أن أهم الأطعمة التي تحتوي على الحديد، إلى جانب اللحوم الحمراء، هي الكبد والفاصوليا والفواكه المجففة والمكسرات والسبانخ والعدس والمحار والسردين.
 
 
ولفتت إلى أن فائدة تناول هذه المأكولات ستزيد بشكل كبير عند إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين سي لها، حيث يساعد فيتامين سي الجسم في امتصاص الحديد.
 
يشار إلى أنه من أشهر الأطعمة الغنية بفيتامين سي الليمون والبرتقال والفراولة والبروكلي والجوافة والفلفل.
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