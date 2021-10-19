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1 من كل 7.. دراسة تكشف علاقة الكحول بالسرطان

19
OCTOBER
2021
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وجدت دراسة حديثة أن شرب الكحول يزيد بشكل كبير خطر الإصابة بالسرطان، حسب ما ذكر موقع "جيروزاليم بوست".
 
وأجرى باحثون في جامعة تورنتو الدراسة الجديدة، لتنضاف إلى مجموعة الأدلة العلمية، التي تفيد بعدم وجود "كمية آمنة من الكحول"، وأن أي استهلاك لها يضر بالصحة.
 
وقال الدكتور يورغن رام، خبير الصحة العقلية بجامعة تورنتو والمؤلف المشارك في ورقة بحثية نُشرت في مجلة "The Lancet Oncology": "أي شرب للكحول يجلب مخاطر".
 
واستخدم الباحثون بيانات حول استهلاك الكحول في جميع أنحاء العالم، جمعتها منظمة الصحة العالمية، وبيانات مبيعاتها.
 
ووفقا للنتائج، فإن الكحول "يستخدم كوقود لنحو ربع جميع أنواع السرطانات الشائعة، خاصة سرطان الثدي والأمعاء".
 
وعلى سبيل المثال، يزيد كل كوب من النبيذ (متوسط الحجم) يوميا من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 6 في المئة.
 
كما توصلوا إلى أن شرب كوب أو كوبين يوميا من النبيذ "يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان"، مشيرين إلى أن واحدا من كل سبعة مرضى تم تشخيصهم بالسرطان في عام 2020، كان يشرب الكحول بصفة "معتدلة".
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