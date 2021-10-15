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بريطانيا تسجل 45 ألف إصابة بكورونا غالبيتها بين الأطفال

15
OCTOBER
2021
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سجلت بريطانيا أكثر من 45 ألف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا مع انتشار العدوى بشكل خاص بين الأطفال.

تظهر الأرقام الحكومية الخميس أن 45066 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد إصابات منذ 20 يوليو الماضي.

معظم الحالات المتزايدة مؤخرا في المملكة المتحدة كانت بين الأطفال بعد عودتهم إلى المدارس.

ويعتبر نشر اللقاحات بين الأطفال الأكبر سنا أبطأ مما كان متوقعا.

كان هناك أيضا ارتفاع في إيداع المستشفيات لمرضى كوفيد-19، على الرغم من أن النسبة أقل من الموجات السابقة للجائحة بعد طرح اللقاحات.

وظل عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب كوفيد-19 ثابتا في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تزايد المخاوف من أن الزيادة في حالات الإصابة ستؤدي إلى المزيد من الوفيات.

تم تسجيل 157 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس الخميس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المؤكدة في بريطانيا جراء الفيروس إلى 138237، وهو ثاني أعلى عدد من نوعه في أوروبا بعد روسيا.

 

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