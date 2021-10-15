«كورونا» يتسبب في رفع وفيات السل حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، ارتفاع عدد الوفيات جراء مرض السل على مستوى العالم لأول مرة منذ عقد، وذلك بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19»، الذي عرقل إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية حول العالم.





وأفاد مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان بأن «هذه أنباء مقلقة ويجب أن تكون بمثابة ناقوس خطر بشأن الحاجة العاجلة للاستثمارات والإبداع لسد الثغرات في التشخيص والعلاج والرعاية لملايين الأشخاص المتأثرين بهذا المرض القديم الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه».ويمثّل هذا الارتفاع في الوفيات بمرض السل انتكاسة بعد سنوات من التقدّم الذي تم تحقيقه باتّجاه التعامل مع المرض الذي يمكن الشفاء منه ويصيب الملايين حول العالم.في سياق آخر، استبعدت الرئاسة الروسية فرض الإغلاق لمواجهة التفشي الواسع لوباء «كورونا»، فيما سجلت البلاد حصيلة قياسية للإصابات الجديدة والوفيات. وقال الكرملين إنه يتعين على السلطات «الاستمرار في التوضيح للناس أن التطعيم (ضد كورونا) ضروري»، معتبرا أن «عدم الحصول على اللقاح أمر غير مسؤول».