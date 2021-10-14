مرضى الحساسية يعانون.. نصائح الوقاية من الطقس المتقلب

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شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وسقوط أمطار غزيرة على عدد كبير من المناطق، مصاحبة بصواعق رعدية قوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، استمرار سقوط الأمطار، محذرة المواطنين من تلك التقلبات الجوية، التي قد تؤدي للإصابة بأمراض الشتاء مثل الحساسية والزكام.

ووفقا لمحسن شلبي، أستاذ الأمراض الصدرية، فأن اتباع عدد من خطوات الوقاية، ضرورية خلال هذه الفترة، وخاصة لأصحاب مشكلات الجهاز التنفسي ومرضى حساسية الجيوب الأنفية والصدر.

ويقول شلبي في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية: "مرضى حساسية الجيوب الأنفية والصدر يعانون كثيرا في مثل تلك الأجواء المتقلبة وتواجد الأتربة، وفي حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية السليمة يكنون عرضة لمضعفات خطيرة قد تصل للإصابة بالربو".

البخاخات الملحية

وتابع الأستاذ في كلية طب عين شمس: "أصحاب التهابات الجيوب الأنفية يجب عليهم استنشاق البخار، والبخاخات الملحية التي تساهم في الحفاظ على نظافة الأنف، بجانب دول الطبيب المعالج الذي يصف المضادات الحيوية المناسبة، وبخاخات الستيرويد التي يجب عدم استعمالها إلا من خلاله فقط لخطورتها على بعض الحالات".

ونوه: "من بين الأعراض التي تدل على إصابتك بحساسية الصدر والجيوب الأنفية، الشعور بالعطس والسعال بشكل مستمر، والكحة الناشفة، مع الإحساس الدائم بضيق الصدر وعدم وصول الأكسجين للجسم بشكل سليم".

وأوضح شلبي في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية: "مهم للغاية تجنب الخروج من المنزل، مع غسل الأنف بالماء المالح، وتناول المياه بنسب كبيرة، واستنشاق بخار الماء الذي له دور كبير في تخفيف الالتهابات الموجودة بالجيوب الأنفية، والاهتمام بالمشروبات الساخنة بشكل مستمر وخاصة القرفة".

وأردف أستاذ الأمراض الصدرية: "يجب على المدخنين الإقلاع عن التدخين والبعد أيضا عن استنشاق الأدخنة، وفي حال وجود أطفال يجب إبعادهم تماما عن أي مصادر للأدخنة حتى ولو كانت أدخنة إعداد الطعام التي تؤثر بالسلب على الصحة وتساهم في تهييج الغشاء المخاطي للأنف والذي يؤثر على الصدر".

البعد عن الحيوانات الأليفة

في الوقت نفسه تقول منى إسماعيل، رئيس وحدة الصدر في جامعة المنصورة، إن "الالتزام بارتداء الكمامات هام للغاية لكل الذين يعانون من أزمات صدرية وتنفسية بجانب الوقاية من فيروس كورونا أيضا وعدم وجود مضاعفات أكبر مع الإصابة، مع غلق النوافذ بشكل جيد أثناء التواجد بداخلها، وفي حال الرغبة في التهوية تكون مع وجود فلاتر هوائية".

وأكدت إسماعيل في حديثها مع موقع سكاي نيوز عربية: "تساهم تربية الحيوانات الأليفة في تهييج الغشاء الداخلي للذين يعانون من حساسية الجيوب الأنفية، فيفضل في حال الرغبة أن تكون بعيدة عن الغرفة التي يجلسون فيها، وفي تلك الأثناء عليهم عدم التعامل التام معهم، مع استشارة الطبيب المعالج بشكل مستمر لكونه يعرف جيدًا تاريخك المرضي والتعامل المثالي في حال حدوث أي مضاعفات".

أطعمة غنية بفيتامين سي

وأشارت رئيس وحدة الصدر في جامعة المنصورة إلى أنّ: "هناك أطعمة يجب تناولها بكثافة في تلك الفترة المتقلبة، وتحديدا الغنية بفيتامين سي، مع تناول الشوربة الساخنة والقلقاس والسبانخ الغنية بالحديد والتي تساهم في إمداد الجسم بالطاقة".

وحذرت إسماعيل من التعرض للأدخنة الناجمة عن احتراق التبغ والبخور أو أي وسائل من وسائل التدفئة، واستنشاق المواد المعطرة المختلفة، أو تناول أي من الأدوية المسكنة والبخاخات المختلفة دون الرجوع للطبيب المختص.