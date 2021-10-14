"تأثير السحر".. هذا ما تفعله بك حبتان من الكيوي

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عندما تمارس الرياضة بانتظام وتصل بجسدك إلى مستوى الإرهاق، فقد تجد جسمك يمر بالإجهاد التأكسدي، وهي عملية يمكن أن تسبب الإصابة والإرهاق المفرط وتأخير الشفاء، ولكن هناك طريقة بسيطة للمساعدة في منع ذلك.

ووفقا لموقع "فيت أند ويل" المختص بالصحة، يحدث الإجهاد التأكسدي بشكل طبيعي عندما نمارس الرياضة ومع تقدمنا في العمر، ولكنه أمر يمكن السيطرة عليه.

ولكن عملية الإجهاد التأكسدي المفرط طويل الأمد، مرتبطة بتلف الخلايا وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي سيقطع شوطا طويلا في الحد منه.

فائدة الكيوي

وكشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاغاوا في اليابان، أن تناول فاكهة الكيوي كل يوم، يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي.

وقام الباحثون بتوظيف 30 من العدائين الذكور في سن الدراسة الجامعية، وقام نصفهم بتناول حبتين من الكيوي كل يوم لمدة شهرين، إلى جانب نظامهم الغذائي المعتاد وتدريبهم، في حين أن النصف الآخر لم يستهلك أي من ثمار كيوي.

وأظهرت النتائج أن تناول الكيوي يمكن أن يقلل من الآثار السلبية للتدريبات عالية الكثافة.

لماذا الكيوي؟

تحتوي فاكهة الكيوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في السيطرة على الإجهاد التأكسدي.

والأفضل من ذلك، تحتوي فاكهة الكيوي أيضا على مادة البوليفينول، وهي جيدة للتحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

كما تحتوي على فيتامين سي، والذي يعتبر مفيدا من بين العديد من الفوائد لإصلاح أنسجة الجسم.