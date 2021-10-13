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حقن طفلين بلقاح فايزر عن طريق الخطأ بدلاً من لقاح الانفلونزا في إنديانا

13
OCTOBER
2021
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اشتكى زوجان في ولاية إنديانا الأميركية من صيدلية "والغرينز" بعد حقن طفليهما بلقاح كوفيد-19 بدلاً من لقاحات الإنفلونزا المطلوبة.

ويزعم ألكسندرا وجوشوا برايس، بأنهما زارا الصيدلية في 4 تشرين الأول للحصول على لقاح الإنفلونزا لهما ولطفليهما، البالغين من العمر 4 و5 سنوات. ولكن بعد عودتهم إلى المنزل، تلقوا اتصالاً من الصيدلية لإبلاغهم أنه تمّ عن طريق الخطأ حقن طفليهما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا بدلاً من لقاح الانفلونزا.

ومن الجدير بالذكر أن لقاح فايزر لا يزال غير مصرّح به حتى الآن للأطفال دون سنّ 12 عاما.

وفي التفاصيل، فنقل الزوجان الطفلين إلى الطبيب، الّذي أخبرهما أن ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات يعاني عدم انتظام دقات القلب، وسرعة ضربات القلب، بينما كانت ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات تعاني ارتفاع ضغط الدم.

وبدورها، أدلت شركة والغرينرز بتصريح قالت فيه: "تعتبر هذه الحالات نادرة بشكل عام، وتتعامل إدارة والغرينز مع هذه الأمور على محمل الجدّ"، رافضةً التعليق على هذه الحالة المحددة بسبب قوانين الخصوصية.

وطلبت شركة فايزر رسمياً من إدارة الغذاء والدواء الأميركية الحصول على ترخيص لقاح كوفيد-19 للأميركيين الّذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، ولكن لن يتم اتخاذ القرار النهائي إلا بعد مناقشة لجنة الخبراء الدلائل حول الموضوع في 26 تشرين الأول.

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