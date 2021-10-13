living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أتريد تحسين مزاجك خلال دقائق؟ عليك بواحدة من 9 أطعمة

13
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
جميعنا قد يمر ببعض الأيام التي يصحو فيها بمزاج سيئ، وهو ما قد ينعكس على كل جوانب يومه من المنزل للعمل للأصدقاء.. لكن هل تعلم أن هناك مجموعة متنوعة من الأطعمة عند إضافتها إلى نظامك الغذائي تساعدك على الشعور بتحسن في مزاجك خلال دقائق معدودة؟
 
فعلى ذمة موقع "هيلثلاين" healthline، المعني بالشؤون الصحية، هناك عدد من الأطعمة الصحية التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي، والتي ستحافظ على عقلك وجسمك في أفضل حالاتهما.
 
ونصح تقرير بالموقع بدمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي الخاص بك، لتحسين مزاجك، وللحصول على نتائج إيجابية في محيط الخصر، وكذلك للمساعدة في محاربة الأمراض العقلية. ومن هذه الأطعمة:
 
1. البروتين الخالي من الدهون
 
يحتوى البروتين الخالي من الدهون على الحمض الأميني "تريبتوفان"، فهذه المادة لا تزعجك فعليًا لكنها تساعد جسمك على إنتاج السيروتونين، وهو أمر حيوي في مساعدة عقلك على إدارة حالتك المزاجية ومحاربة الاكتئاب والحفاظ على ذاكرة قوية.
 
2. الزبادي
 
الزبادي والمنتجات المماثلة الأخرى تعد مصادر ممتازة للبروبيوتيك، وغالبًا ما يرتبط الزبادي بصحة الجهاز الهضمي، فقد ثبت أن البروبيوتيك يقلل من التوتر والقلق، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على صحتنا العقلية، حيث يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على وصول الأكسجين إلى الدماغ، ما يحسن من قدرتها على العمل.
 
3. السلمون
 
إذا كنت من محبي المأكولات البحرية، فيجب أن تكون هذه هي الأسماك المفضلة لديك، على الرغم من أن سمك السلمون سمكة دهنية، إلا أنها تحتوي على كميات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ارتبطت بتقليل الاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب، وقد ثبت أن أوميغا 3 تعزز التعلم والذاكرة أيضًا.
 
ويحتوي السلمون أيضًا على كمية عالية من فيتامين "D" بشكل طبيعي، والذي غالبًا ما يضاف إلى الأطعمة ويرتبط بانخفاض معدلات الاكتئاب وتحسين صحتك العقلية.
 
وتشمل الأنواع الأخرى من الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 التونة والماكريل والرنجة.
 
4. الحبوب الكاملة
 
فول الصويا والشوفان وغيرها من الحبوب، يجب أن تتناولها إذا لم تكن صحتك العقلية على ما يرام، بينما يستخدم جسمك وعقلك الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، فإننا كثيرًا ما نستهلك الكربوهيدرات البسيطة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، فالأطعمة المصنفة على أنها حبوب كاملة تحتوي على كربوهيدرات معقدة، ما يؤدي إلى إنتاج الغلوكوز بشكل أبطأ، كمصدر للطاقة أكثر تناسقًا وثباتًا.
 
5. زيت الزيتون
 
هذا عنصر شائع في الأنظمة الغذائية، حيث يحتوي زيت الزيتون على مادة البوليفينول التي تساعد في إزالة آثار البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين التعلم والذاكرة.
 
6. الأفوكادو
 
الأفوكادو غنى بفيتامين "K" وحمض الفوليك، ما يساعد على حماية عقلك من السكتة الدماغية، كما أنها تعزز ذاكرتك وتركيزك وتقدم جرعة عالية من اللوتين الذى يساعد في تحسين وظائف المخ.
 
7. السبانخ
 
تمد السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى عقلك بكميات كبيرة من حمض الفوليك، والتي ثبت أنها رادع كبير للاكتئاب، كما أنه يساعد في محاربة الأرق المرتبط بشدة بالضعف العقلي ويمكن أن يساعد في تقليل الخرف لدى كبار السن.
 
8. المكسرات لتحسين مزاجك
 
المكسرات مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية، ما يساعد على محاربة الاكتئاب، فيساعد الكاجو، على سبيل المثال، في تزويد الدماغ بالأكسجين بجرعة من المغنيسيوم، واللوز مفيد أيضًا للدماغ لأنه يساعد على إنتاج الدوبامين والناقلات العصبية الأخرى التي تعزز مزاجك.
 
 
9. الشيكولاته الداكنة
 
يساعد محتوى الكاكاو في الشيكولاتة الداكنة على تحسين الحالة المزاجية للفرد، وهو أكثر فائدة من الشيكولاتة المضاف ليها الحليب، حيث تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مستويات عالية من الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout