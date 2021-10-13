living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علامة منبهة في المشي قد تكشف عن الإصابة بسرطان الرئة القاتل

13
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يصنف سرطان الرئة بأنه من بين أخطر أنواع السرطانات التي يتم تشخيصها، لأنه عادة ما يكون من الصعب اكتشافه حتى ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
 
وقد لا يعرف الكثير من الناس أنهم معرضون لخطر الإصابة بهذا السرطان الخطير، لأن الأعراض قليلة ومتباعدة في مراحلها المبكرة. وهذا يعني أنه عادة ما يكون متقدما جدا قبل أن يلاحظ المريض أي علامات واضحة.
 
وتشمل أعراض سرطان الرئة في الغالب سعالا شديدا وألما في الصدر وحتى صداعا.
 
ولكن ملاحظة علامة منبهة في طريقة المشي قد تكون أيضا نذيرا بخطر الإصابة بسرطان الرئة.
 
وقد يجد بعض المرضى صعوبة في الحفاظ على توازنهم، وفقا للموقع الطبي WebMD.
 
وهذه العلامة ناتجة عن نوع من سرطان الرئة يؤثر على الجهاز العصبي.
 
والجهاز العصبي مسؤول عن حركة العضلات، ولهذا السبب قد تفقد توازنك بسهولة أو تشعر بعدم الاستقرار.
 
وأضاف الموقع الصحي أن مشاكل التوازن يمكن أن تكون مصحوبة بدوخة غير مبررة.
 
وأوضح WebMD: "في مراحله المبكرة، لا تظهر أعراض سرطان الرئة التي يمكن أن تراها أو تشعر بها. قد تخبر سرطانات الرئة ذات الخلايا الصغيرة جهاز المناعة بمهاجمة الجهاز العصبي، ما قد يؤثر بدوره على كيفية عمل العضلات. وقد يكون من الصعب الوقوف عندما تكون جالسا، أو قد تشعر بعدم الاستقرار".
 
وكشف الموقع الصحي: "يمكن أن تصاب بالدوار من فقر الدم أو من نسخة احتياطية في الوريد الأجوف العلوي، الوريد الكبير الذي ينقل الدم من رأسك إلى قلبك، إذا كان مزدحما بورم في الرئة اليمنى العلوية".
 
ولكن لمجرد أنك تعاني من مشاكل في التوازن، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الرئة.
 
ويمكن أن يكون سببها ببساطة دوار الحركة أو الصداع النصفي أو إصابة في الرأس.
 
وإذا فقدت توازنك فجأة، فمن المرجح أن تكون علامة على تلف الأعصاب في الساقين، أو مشاكل في الرؤية.
 
ولذلك، سيكون من الضروري استشارة الطبيب إذا كنت قلقا بشأن مشاكل توازنك.
 
السعال هو أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعا، ولكنه قد يسبب أيضا ضيقا في التنفس وألما في الصدر وتغيرات طفيفة في الصوت.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout