living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آخر كلام.. الأقنعة القماشية تظل فعالة لمدة عام بعد الغسيل المتكرر

9
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت دراسة أميركية أن أقنعة القماش القابلة لإعادة الاستخدام تظل فعّالة بعد غسلها وتجفيفها لمدة عام في تصفية الجسيمات المحمولة بالهواء، بما في ذلك الجزيئات الفيروسية. أجريت الدراسة في جامعة "كولورادو بولدر" ونشرت في مجلة Aerosol and Air Quality Research، حيث أكد البحث أن وضع قناع قطني فوق القناع الجراحي، نظرًا لأنه يتناسب تمامًا مع الوجه، يوفر حماية أكبر من تلك المصنوعة من القماش فقط.
 
في هذه الدراسة، وفقا لتقرير موقع "ذا هيلث سايت" The Health Site، لم يختبر العلماء القناع على أناس حقيقيين، وبدلاً من ذلك، استخدموا الآلية التالية:
 
*إنشاء عدة مربعات من القطن مزدوج الطبقات.
 
*تم غسلها وتجفيفها مرارًا وتكرارًا 52 مرة، وهو عدد مرات الغسيل الأسبوعية في السنة.
 
*تم اختبار مربع القطن بين كل 7 دورات تنظيف تقريبًا.
 
*للاختبار، تم تركيب القطن على أحد طرفي قمع فولاذي.
 
من خلال هذا القمع، تمكن الباحثون من التحكم في التدفق الثابت للهواء والجسيمات المحمولة جواً، ولتقليد تأثير التنفس على القناع، ابتكر الباحثون ظروفًا واقعية للحياة الواقعية، مع مستويات رطوبة ودرجات حرارة عالية.
 
خلاصة الدراسة
بعد الغسيل والتجفيف المتكرر، على الرغم من أن ألياف المربعات القطنية بدأت في الانهيار، إلا أنها لم تغير قدرة الترشيح للقناع.
 
كان التأثير السلبي الوحيد هو وجود زيادة طفيفة في مقاومة الاستنشاق، وهذا يعني أن القناع أصبح من الصعب التنفس من خلاله بعد الغسيل والتجفيف عدة مرات.
 
يُذكر أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، يتم إنتاج آلاف الأطنان من النفايات الطبية حول العالم كل يوم، ويتكون الكثير منها من أقنعة يمكن التخلص منها.
 
وبحسب مؤلف الدراسة: "لقد أزعجنا حقًا خلال بداية الوباء عند الخروج في نزهة أو الذهاب إلى وسط المدينة، ورؤية كل هذه الأقنعة التي يمكن التخلص منها تتناثر في البيئة".
 
ما هو أفضل قناع أثناء الجائحة؟
بصرف النظر عن قابلية إعادة استخدام الأقنعة القطنية، أشارت الدراسة أيضًا إلى فعاليتها، وأن الأقنعة الجراحية، وكذلك الأقنعة القطنية التي يتم تركيبها فوق الأقنعة القطنية، أفضل من الأقنعة القطنية.
 
ووفقًا للدراسة، قامت أقنعة القطن بترشيح حوالي 23% من أصغر حجم للجسيمات، وهو 0.3 ميكرون، والذي يمكن للفيروس أن ينتقل عليه.
 
كانت فعالية الأقنعة الجراحية أفضل بكثير لأنها ترشح ما بين 42-88% من الجزيئات الصغيرة، فيما بلغت كفاءة ترشيح الأقنعة القطنية فوق الأقنعة الجراحية حوالي 40%، وكانت أقنعة KN95 وN95 هي الأفضل أداءً حيث قامت بتصفية 83-99% من الجسيمات الدقيقة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout