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"المتحور يتحور".. فصيل كورونا جديد "من رحم دلتا"

8
OCTOBER
2021
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في تطور لافت على طريق مواجهة وباء كورونا، اكتشف علماء تحورا جديدا للفيروس المتحور أصلا من نوع "دلتا"، وذلك في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي أستراليا.
 
ورصد الباحثون تغيرا في التسلسل الجيني لفيروس كورونا من النوع "دلتا" سريع الانتشار، لدى 8 مرضى على الأقل، حسبما أعلنت السلطات الصحية في الولاية.
 
وقالت كيري شانت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز، إن "تسلسل الجينوم في 8 مصابين كشف عن متغير جديد من المتحور دلتا شديد العدوى، الذي تسبب في إغلاق سيدني (عاصمة الولاية) في الأسابيع الـ12 الماضية".
 
وتابعت المسؤولة الصحية، الجمعة: "وجدنا فصيلة جديدة من دلتا لها تسلسل مختلف عن المتحور الحالي المنتشر في سيدني".
 
ومن بين الحالات الـ8 المكتشفة، ظهرت على 7 مرضى نفس الأعراض التي يسببها المتحور "دلتا".
 
وقالت شانت إن التحقيقات في الكشف الجديد لا تزال جارية، لكن "المتحور الأحدث لا يبدو أكثر خطورة من سلفه دلتا"، مضيفة: "لا يوجد دليل على أن هذا الفصيل الجديد يظهر أي اختلافات فيما يتعلق بنشر العدوى أو تأثير اللقاح عليه".
 
وتابعت: "نجري تحقيقات في مصدر المتحور، وسنقدم تحديثا عند توفر أي معلومات جديدة".
 
وتعد الطفرات سمة أساسية لمعظم أنواع الفيروسات المعروفة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا للجهود الساعية إلى التصدي لها.
 
يشار إلى أن هناك 856 مصابا بكورونا حاليا في مستشفيات نيو ساوث ويلز، من بينهم 170 مريضا في العناية المركزة، 75 منهم يحتاجون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.
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