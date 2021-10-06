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هل تعلم أن أفضل مضادات الالتهاب نوع سمك ببحور عربية؟

6
OCTOBER
2021
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على الرغم من الفوائد الكبيرة للأسماء، إلا أن العلماء حددوا نوعا منها قادر على دعم الجسم ومحاربة الالتهاب بشكل فعلي.
 
فقد أفادت دراسة جديدة بأن أسماك السلمون والماكريل والسردين والرنجة والسلمون المرقط تحتوي على أعلى مستويات من أحماض "أوميغا 3" الدهنية، أي حوالي من 1 إلى 3.5 غرام لكل وجبة، وذلك وفقاً لما نقلته المجلة الدولية للعلوم الجزيئية.
 
أحماض "أوميغا 3"
في حين أكدت أغلب الدراسات أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتساعد أيضا على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والأهم تساعد على محاربة الالتهابات.
 
وذكرت الدراسة أيضاً أن أهم نوعين من "أوميغا 3" لكسب هذه الفوائد الصحية هما حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وكلاهما موجود في الأسماك.
 
كما أشارت إلى أن هذه الأحماض الدهنية ترتبط أيضا بأمراض القلب التاجية وبشكل مباشر مع الوفيات الناتجة عن الأمراض القلبية الوعائية.
 
هذه أفضل الأسماك المضادة للالتهابات
وبحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأميركية، فإن أفضل الأسماك المضادة للالتهابات التي أثبتتها الدراسات والأبحاث هي أسماك الماكريل، حيث يشمل هذا النوع ‏أصنافاً مختلفة من الأسماك، وغالبها ينتمي إلى صنف أسماك الإسقمريات، وتنتشر بشكل واسع في كل البحار الاستوائية والمعتدلة، أي تتواجد في البحار العربية بكثرة.
 
كما يحتوي الماكريل على أعلى نسبة من أحماض "أوميغا 3" الدهنية بين جميع أصناف الأسماك الدهنية حول العالم، بنسبة تصل إلى حوالي من 2.5 إلى 2.6 جرام من دهون "أوميغا 3" في 3 أونصات (100 جرام فقط).
 
الجدير ذكره أن عملية الالتهاب التي يقوم بها جسم الإنسان تعدّ من العمليات المفيدة، لأن الجسم يستخدمها لمحاربة الفيروسات وعملية الشفاء السريعة، إلا أنها قد تصبح خطراً لو أضحت مزمنة.
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