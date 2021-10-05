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تناولوا الفطور قبل هذه الساعة!

5
OCTOBER
2021
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كشفت دراسة جديدة أنّ تناول الفطور في وقت مُبكر قد يقلّل من خطر الإصابة بمرض السكّري من النوع الثاني واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى، مضيفةً أنّ ذلك يساعدك أيضاً على تجنب عامل خطر مرتبط بالسكّري، وهو زيادة الوزن.
 
وبحسب موقع «Eatthis» تبيّن أنّ الأشخاص الذين يتناولون وجبة صباحية مُبكرة لديهم نسبة أقل من السكّر في الدم ومقاومة أقل للإنسولين.
 
وحلّلت الدراسة البيانات الغذائية والصوم والغلوكوز والإنسولين من مسحٍ تمثيلي على المستوى الوطني واختبارات لـ10575 بالغاً.
 
ووجد الباحثون من جامعة نورث وسترن وجامعة إلينوي في شيكاغو الأميركية أنّ الأشخاص الذين تناولوا الفطور قبل الساعة 8:30 صباحاً لديهم مستويات أقل من السكّر في الدم ومقاومة إنسولين أقل من الأشخاص الذين تناولوا وجبتهم الأولى في وقت لاحق من اليوم.
 
ومن المعلوم أنّ ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم ومقاومة الإنسولين هما علامتان لمقدمات السكّري ودائه من النوع الثاني.
 
وأشارت دراسات أخرى إلى أنّ استراتيجية الحمية الشائعة المعروفة بالأكل المقيَّد بالوقت، والتي تسمح للشخص بتناول الطعام بقدر ما يريد ولكن خلال مدة تَناولٍ أقصر، تحسّن الصحّة الأيضية ومعدل حرق الدهون في الجسم.
 
ومع ذلك، وجدت هذه الدراسة أنّ مقاومة الإنسولين تزداد بالفعل مع فترات تناول الطعام الأقصر، بينما لا تتأرجح أرقام الغلوكوز في الدم بشكلٍ كبير بغض النظر عن طول فترة تناول الطعام.
 
بمعنى آخر، قد يكون من الأفضل لك قضاء وقتك في تناول وجباتك بدلاً من محاولة تناولها جميعاً في إطار زمني قصير، وبالتأكيد تناول الطعام مبكراً.
 
وأظهرت الدراسة أنّ تناول الوجبة الأولى بعد الساعة 8:30 صباحاً ارتبط بارتفاع نسبة السكّر في الدم ومقاومة الإنسولين بشكلٍ أكبر.
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