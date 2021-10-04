living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هو الوضع الأفضل للنوم وفقا للخبراء؟

4
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعد الحصول على نوم جيد أمرا بالغ الأهمية للصحة العامة، حيث يساعدنا، على سبيل المثال، في إصلاح العضلات وتقوية الذاكرة.
 
ولذلك، قد يكون للنوم السيئ، الناتج عن أسباب مختلفة، بينها النوم في وضع خاطئ، خطر متزايد على احتمال تطوير حالات مثل مرض قلبي أو السمنة أو الالتهابات.
 
ولهذا، سيكون من المهم التأكد من أنك تنام في الوضع الصحيح الذي سيساعدك في الحصول على قسط كاف من النوم الجيد كل ليلة.
 
النوم على ظهرك
 
يضع الوقوف أو الجلوس في وضع مستقيم طوال اليوم ضغطا إضافيا على عمودك الفقري ومفاصلك، لكن النوم على ظهرك يوفر راحة من شد الجاذبية المستمر، بحسب الدكتورة آريا إن شامي، أستاذة ورئيسة قسم جراحة العمود الفقري في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.
 
كما أن الاستلقاء يخفف الضغط على أقراص العمود الفقري، وهو أمر رائع للمرضى الذين عانت فقراتهم من اهتراء وتمزق مثل أولئك الذين يعانون من مرض القرص التنكسي. لهذا السبب يتفق العديد من الخبراء على أن أفضل وضع للنوم بالنسبة للبالغين العادي هو على الظهر.
 
وقد يبطل النوم على الظهر أيضا آثار الانحناء للأمام على المكتب طوال اليوم عن طريق فتح الكتفين والصدر.
 
النوم على جانبك
 
قد يكون النوم على أحد الجانبين مريحا للكثيرين، ويمكن أن يكون مفيدا إذا كنت تعاني من حالات طبية معينة، مثل:
 
- حمض الارتجاع: تقول سيريل إن هناك دليلا على أن النوم على الجانب الأيسر يمكن أن يقلل من مشاكل المعدة والأمعاء مثل ارتداد الحمض، ربما لأن عضلة المريء العاصرة، التي تفصل بين المعدة والمريء وتمنع ارتداد الحمض عند إغلاقها، حيث تكون قادرة على الاسترخاء أكثر.
 
- بعض آلام الظهر: بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام الظهر التي تتفاقم بسبب المشي أو الوقوف، تقترح سيريل النوم على أحد الجانبين مع وضع الركبة باتجاه الصدر للمساعدة في تخفيف الألم.
 
- تضيق أسفل الظهر: وهي حالة شائعة مع التقدم في العمر، تجعل الناس يشعرون بمزيد من الراحة عند الانحناء للأمام قليلا. وقد يكون النوم على الجنب لدى هؤلاء الأشخاص الاختيار الأفضل لأن ظهورهم لا تمتد بهذه الطريقة.
 
- الحمل: يجب على المرأة الحامل أن تنام على جانبها، خاصة بعد أربعة أشهر من الحمل. وهذا لأن الطفل النامي يمكنه الضغط على أعضاء مهمة مثل الرئتين والقلب.
 
ومع ذلك، قد يؤدي النوم الجانبي إلى الشعور بعدم الراحة في المفاصل والعمود الفقري بالنسبة للبعض. وإذا كنت تعاني من مشكلة متعلقة بالورك مثل التهاب الجراب، الذي يتسبب في تهيج الأكياس التي تسند الأوتار والعظام، فقد يؤدي النوم على الجانب إلى تفاقم الألم.
 
النوم على معدتك
 
قد يرغب أولئك الذين ينامون على بطونهم في إعادة النظر في هذه الطريقة. ولا يؤدي هذا الوضع إلى إطالة رقبتك فحسب، بل إنه يجبر رأسك أيضا على الالتفاف، ما قد يؤدي إلى مشاكل في الرقبة، ولذلك يوصي الخبراء بالتمسك بالنوم على الجانب أو الظهر.
 
ومع ذلك، إذا وجدت أن النوم على معدتك مريحا، فإن هناك تعديلا واحدا يمكنك إجراؤه لتقليل مخاطر آلام الرقبة أو الإصابة، وهو وضع وسادة أسفل الركبة على الجانب الذي تواجهه. وسيؤدي ذلك إلى إمالتك إلى جانب واحد، ما يخفف الضغط على الرقبة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout