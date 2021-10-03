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حيّرت العلماء.. غموض يحيط بأعراض كورونا طويلة الأمد

3
OCTOBER
2021
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ما زال الغموض يحيط بالأعراض طويلة الأمد التي تلازم الأشخاص المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا لمدة أشهر رغم الدراسات والتحليلات التي يجريها الأطباء.
 
فقد كشفت الطبيبة السويسرية ميسم نعمة خلال مؤتمر نظمه معهد باستور في نهاية سبتمبر المنصر، أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث على مرض "كوفيد طويل الأمد والمرضى المصابين به".
 
ومثل عدة باحثين آخرين في جميع أنحاء العالم، عملت الطبيبة على إعطاء تعريف أفضل لمرض كوفيد الطويل الذي يتمثل في استمرار الأعراض لدى مريض أصيب قبل أشهر بالفيروس المسبب لكوفيد-19.
 
ثلث المرضى يعانون
وقدّرت نعمة، بعد دراسة عدة مئات من المرضى، أن أكثر من ثلثهم يستمرون في المعاناة من عرض واحد على الأقل بعد سبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر من الإصابة، وفق ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".
 
ومن غير المعروف ما الذي يمكن أن يتسبب في استمرار هذه الأعراض: هل تبقى كمية صغيرة من الفيروس في الجسم؟ هل يستمر الضرر الذي يسببه لبعض أعضاء الجسم، سواء كان الضرر مرتبطاً بالفيروس نفسه أو برد الفعل المناعي أم هل هناك مكون نفسي بحت؟
 
لكن السؤال حول الأسباب يؤدي إلى سؤال آخر: هل هناك كوفيد واحد طويل أم أننا نصنف تحت المصطلح نفسه وقائع مختلفة بين مرضى يعانون من أشكال خفيفة من كوفيد وغيرهم ممن أصيبوا بمضاعفات استدعت دخولهم المستشفى أو حتى وضعهم في العناية المركزة؟
 
الأعراض مرتبطة جزئياً بالفيروس
ولكن منذ بضعة أسابيع، ذهبت الكثير من الدراسات، مثل دراسة نعمة، في اتجاه يتحدث عن وجود خصوصية لكوفيد. فعلى عكس الدراسات التي أجريت بسرعة في بداية الوباء، فإنها تقارن تواتر الأعراض مع مرضى لم يصابوا بها أو أصيبوا بأمراض أخرى.
 
وهذه هي حالة الدراسة التي نشرها فريق بريطاني في نهاية سبتمبر المنصرم، في مجلة بلوس وان. فاستناداً إلى بيانات جُمعت من نحو 300 ألف مريض، لاحظ الباحثون أن الأعراض النموذجية لكوفيد الطويل أكثر تواتراً لدى مرضى كوفيد السابقين مقارنة بمرضى الأنفلونزا الموسمية.
 
 
وذكرت الدراسة أن هذا "يشير إلى أن أصل (الأعراض) يمكن أن يكون مرتبطاً جزئياً بالعدوى بفيروس سارس-كوف-2"، وهو الفيروس المسبب لكوفيد.
 
مع ذلك ما زال من الصعب الخروج باستنتاجات لأن الدراسة وجدت مجموعة متنوعة من الأعراض اعتماداً على شدة المرض الأصلي وعمر المرضى.
 
يشار إلى أنه إثر بداية الأزمة الصحية في العام 2020، أفاد الكثير من المرضى أنهم ما زالوا يعانون بعد فترة طويلة من إصابتهم بالمرض من أعراض مثل التعب وصعوبة التنفس وفقدان حاسة الشم بشكل دائم.
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