أسباب الضغط وسُبُل الوقاية منه (د. حنينة أبي نادر)

كتبت الدكتور حنينة أبي نادر عن أسباب الضغط وسُبُل الوقاية منه وقالت:

حوالي خمسة وستون مليون شخصاً يعانون من الضغط العالي في الولايات المّتحدة، أمّا في لبنان، يعاني من هذه المشكلة الصّحية حوالي 50% ممّا هُمْ في سن ما بعد الستين، وخمسون بالمائة من هذه الشريحة لا تَتلقَّى علاجاً ملائماً. وليس بالضرورة أن يظهر هذا المرض عوارض جَلِيَّة. ومن يعانون من الضغط العالي، قد يشعرون بالتعب، وبوجع الرأس وبضيق في الصدر.

وأكثر من خمس وتسعين بالمئة من حالات الضغط العالي تعود إلى أسباب مجهولة والجينات والعوامل البيئيّة. وهنالك أسباب أخرى تكمن في أمراض الغدّة الدرقيّة، والكِلى، والإدمان على الكوكايين والعوارض الجانبيّة لبعض الأدوية وانقطاع التنفّس للحظات خلال النوم.

ولمعالجة ضغط الدم، لا بُدّ من فقدان الوزن الزائد، والقيام بالتمارين الرياضيّة، وتحاشي التدخين، والتدقيق بنسبة الدهون في الجسم، ونسبة السكر المتواجدة في الدم عند جميع المرضى الذين ذكرناهُم سابقاً.

لا بدّ من فحص ضغط الدم ابتداءً من الثامنة عشر من العمر خلال الزيارات الطبيّة. ومن يخضع لهذا الفحص، مُلزمٌ بعدم تناول الكافيين وعدم الحركة لمدّة خمس دقائق. ويتبع فحص الضغط الأول، فحص ثانٍ خلال الزيارة. ويُعاد هذا الفحص بعد أسبوعين. ولا يجب أن تتعدّى النسبة الأقصى – 80/120 فحين تكون النتيجة ما بين ((90 – 80/139 – 120 ، فذلك يعني Prehypertension أي ما قبل الضغط.

يُعالَج الضغط العالي نسبةً إلى المُسبِّبات؛ وعادة لا بُدَّ من تناول دواء مع متابعة من الطبيب طيلة الحياة، وبالأخص إذا كان المريض مُسِناً وحالته مُزمِنة، وذلك لتفادي أزمات صحيّة في القلب والأوعية الدمويّة والكِلى والعين.