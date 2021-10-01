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أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل

1
OCTOBER
2021
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يعتبر الحديد من العناصر المعدنية الضرورية لجسم الإنسان، لأنه يدخل في تركيب الهيموغلوبين الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع مناطق الجسم، كما أنه يساهم في تنظيم درجة حرارة الجسم ويدعم منظومة المناعة. إضافة إلى أنه يؤثر في حالة الجلد والشعر والأظافر، لذلك يعتبر نقصه مؤشرا خطيرا.
 
والجسم لا يتمكن من إنتاج هذا العنصر المهم بنفسه، لذلك تبقى المواد الغذائية أهم مصدر للحصول عليه. وحاجة الجسم اليومية إلى الحديد تعتمد على عمر الإنسان وجنسه. فالأطفال يحتاجون من 8 إلى 10 مليغرامات في اليوم، والرجال الذين تتراوح أعمارهم 19-50 عاما يحتاجون إلى 8 مليغرامات منه في اليوم، ولكن النساء يحتجن إلى 18 مليغراما في اليوم، لأن مستواه في فترة الدورة الشهرية ينخفض ويجب تعويضه.
 
ضيق تنفس.. واضطراب عمل القلب
وعند نقص الحديد في الجسم لا تعمل عضلات وأنسجة الجسم بصورة طبيعية، ما قد يؤدي إلى فقر الدم الذي يسبب اضطراب عمل القلب والأوعية الدموية والجهازين الهضمي والحركي.
 
كما أن من أعراض فقر الدم، التعب والإرهاق الشديد، الصداع، الدوخة، ومضة في العين، تسارع ضربات القلب، شحوب السطح الداخلي للجفون السفلى، هشاشة الأظافر والشعر، وضيق التنفس عند بذل جهد بدني، برودة اليدين والقدمين، ضعف المناعة والإصابة بأمراض معدية.
 
الأغذية الحيوانية
ولتجنب الإصابة بفقر الدم، يجب تناول مواد غذائية حيوانية الأصل أو نباتية، تحتوي على نسبة جيدة من عنصر الحديد. مثل الكبد والدماغ ولحم البقر الخالي من الدهون والأسماك البحرية وبلح البحر والمحار ولحم الديك الرومي وسمك التونة المعلب والبيض الذي يحتوي على نسبة عالية من الحديد.
 
كما أن أعلى نسبة للحديد توجد في اللحوم الداكنة (لحم البقر يحتل المرتبة الأولى). كذلك كبد البقر يحتوي بالإضافة إلى الحديد على مواد مغذية عديدة ذات سعرات حرارية منخفضة. أما لحم الدواجن فيحتوي على البروتينات والسيلينيوم والزنك التي تساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية.
 
الأغذية النباتية
وأما المواد الغذائية ذات الأصل النباتي، فهي- البذور والمكسرات والشوكولاتة الداكنة والبروكلي والسبانخ والرمان وكينوا والبقوليات. فمثلا بذور السمسم واليقطين غنية بالحديد وذات سعرات حرارية منخفضة.
 
كما أن المكسرات من ناحية فائدتها تشبه اللحوم، فهي تحتوي على نسبة عالية من الحديد وذات سعرات حرارية عالية، وخاصة اللوز والفول السوداني والفستق. كما أن بذور الكاكاو غنية بالحديد، لذلك إذا كانت الشوكولاتة تحتوي على 70% من الكاكاو وأكثر فيمكن تناولها لتعويض نقص الحديد في الجسم. وبالإضافة إلى الحديد تحتوي على المغنيسيوم الضروري لعمل القلب.
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