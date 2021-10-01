أكثر من مليوني تلميذ في أميركا يستخدمون السجائر الإلكترونية

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أظهرت بيانات من مسح أجري هذا العام وحللها مسؤولون في قطاع الصحة أن ما يقدر بنحو 2.06 مليون تلميذ وطالب أميركي في المدارس الإعدادية والثانوية يستعملون السجائر الإلكترونية.

ونشرت البيانات في إطار التقرير الأسبوعي للإصابة بالأمراض والوفيات الذي تصدره المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وأظهرت البيانات أن استخدام ذلك النوع من السجائر الذي قد يؤدي لإدمان النيكوتين ربما تراجع بين الطلبة والتلاميذ عن عام 2020 الذي كان العدد فيه نحو 3.6 مليون طالب.

لكن الباحثين حذروا من أن التقديرات في الدراسة الحالية والتي استندت إلى مسوح أغلبها عبر الإنترنت لا يمكن أن تقارن بنتائج من مسوح السنوات السابقة وجمعت بياناتها من الفصول مباشرة.

وتتنامى المخاوف في مجال الصحة العامة من تنامي استخدام الأطفال والمراهقين للسجائر الإلكترونية. ويقول مصنعوها إنها تساعد المدخنين على الإقلاع عن تلك العادة.