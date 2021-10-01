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كبسولات الشفاء.. نصائح للنجاة من موسم "التقلبات الجوية"

1
OCTOBER
2021
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تتواصل درجات الحرارة في الانخفاض على مدار الأيام الأخيرة في مصر، بعد توديع فصل الصيف والدخول في موسم الخريف المعروف بـ"التقلبات الجوية المختلفة".
 
ويعاني العديد من أصحاب الأمراض المناعية والجيوب الأنفية من تلك الفترة، لذلك يقدّم الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عددا من النصائح للحفاظ على الصحة في موسم التقلبات الجوية، قائلًا: "في حال وجود احتقان بسيط أو أي دور برد يجب العزل فورًا في المنزل لحين إثبات عكس ذلك لحماية الآخرين من أي مضاعفات خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا المسيطرة على العالم أجمع".
 
وتابع الحداد في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "التطعيم بالمصل المضاد للفيروس مهم للغاية، بجانب المصل المضاد للإنفلونزا الذي يعتبر هاما للغاية في ذلك التوقيت، كما يجب التواصل مع الطبيب المختص طوال الوقت في حال الشعور بأي أعراض مغايرة أو أي أزمات، للتدخل السريع".
 
كبسولات الشفاء
 
5 كبسولات طبية مثالية يشير إليهم رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، مؤكدًا أن فيها الشفاء، وهي: "التغذية المثالية المناعية، والاعتماد على البروتين الحيواني قليل الدهن والدسم والسكر، والابتعاد عن الأغذية المحفوظة والأكلات السريعة والإكثار من السلطات الخضراء التي تحتوي على الفيتامينات".
 
الكبسولات الآخرى التي يتحدث عنها الحداد تتمثل في: "ممارسة الرياضة بشكل يومي لما لها من أهمية كبرى في تنشيط الدورة الدموية، وفي حال كون الشخص مدخنًا يجب عليه التوقف أو الابتعاد عن التدخين أمام الأطفال، بجانب النوم في توقيت مبكر لكونه عنصرًا هامًا في تحسين أداء الجهاز المناعي".
 
"فوبيا الإصابة"
 
آخر كبسولات الوقاية والشفاء تتمثل في "العامل النفسي"، الذي يقول عنه استشاري الحساسية والمناعة: "فوبيا الإصابة تؤدي إلى مضاعفات الإصابة، رجاءً من الجميع التوقف عن القلق والتوتر، والاهتمام بصحتهم وبالإجراءات الاحترازية للنجاة من تلك المرحلة".
 
وأضاف: "في حال ارتفاع الأعراض والوصول لأعراض كورونا المعروفة، يجب تناول البروتوكول العلاجي الخاص بالإصابة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الغير من مخاطر الإصابة والعدوى، بداية من ارتداء الكمامات وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، والابتعاد مسافة مترين بينه وبين أقرب المحيطين به".
 
نصائح غذائية مثالية
 
في الوقت نفسه، تقدّم نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا مستشفى جامعة القاهرة، عددا من النصائح للحفاظ على الصحة، قائلة: "يجب الاهتمام بالأطعمة التي تُحسّن من الروح المعنوية وتزيد المناعة وتعطي السعادة، من بينها السبانخ التي تحتوي على حامض الفوليك الذي يساعد على خفض القلق والتوتر".
 
وأكدت عبد الوهاب، في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية": "الفلفل الحار مهم للغاية لاحتوائه على مواد تُذيب الدهون بجانب إنتاجه لمواد تعمل على تهدئة الأعصاب، والثوم الذي يحتوي على كمية كبيرة من معدن الكروم الذي يؤثر على هرمون السيروتونين وعنصر الكبريت، بخلاف أنه مضاد حيوي طبيعي، فيفضّل ابتلاع حبتين منه يوميًا".
 
"تناول اللب الأبيض"
 
وتوصي استشارية التغذية بتناول "البنجر الأحمر"، قائلة: "هو مصدر مهم للغاية لفيتامين ب الذي يساعد الذاكرة، كما يجب تناول العسل الطبيعي معلوم المصدر الذي يحتوي على فيتامينات وحامض الفوليك والحديد والمانجنيز، واللب الأبيض الذي يحتوي على الزنك والبروتين".
 
ووجّهت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة نصيحة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة: "اللقاحات هامة للغاية للوقاية ومحاصرة الفيروس قدر المستطاع والوصول لمناعة القطيع أو انتشار المناعة بصفة عامة بين الناس. اهتموا بها ومن لم يحصل على التطعيم يجب عليه فورًا التسجيل للحصول عليه".
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