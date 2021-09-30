living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"علاج بسيط" لمواجهة أكثر أعراض كورونا شيوعا

30
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في محاولة لمواجهة أحد أكثر أعراض الإصابة بفيروس كورونا شيوعا، قال باحثون بريطانيون إن قطرات الأنف التي تحتوي على فيتامين "أ" قد تكون قادرة على علاج فقدان حاسة الشم.
 
ويعد فقدان حاسة الشم أو تغيرها من الأعراض الشائعة جدا لـ"كوفيد 19"، رغم أن العديد من الفيروسات الأخرى، مثل الإنفلونزا، يمكن أن تسببها أيضا.
 
لكن في حالة الإصابة بكورونا، قد يمتد فقدان حاسة الشم لأشهر عدة حتى بعد التعافي من الفيروس.
 
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تجري جامعة "إيست أنجليا" البريطانية تجربة لمدة 12 أسبوعا، سيتلقى خلالها بعض المرضى المتطوعين العلاج، فيما لن يتلقاه الآخرون.
 
وبعد ذلك، سيُطلب من الجميع شم روائح نفاذة مثل البيض والورود الفاسدة، وستتحقق فحوصات الدماغ مما إذا كان الفيتامين قد أصلح المسارات الشمية المصابة، أو "أعصاب الشم".
 
وقال كبير الباحثين في كلية طب نورويتش بجامعة "إيست أنجليا" البروفيسور كارل فيلبوت لـ"بي بي سي": "نريد معرفة ما إذا كانت هناك زيادة في حجم ونشاط مسارات الرائحة التالفة في أدمغة المرضى، عندما يتم علاجهم باستخدام قطرات الأنف المحتوية على فيتامين (أ)".
 
وتابع: "سنبحث عن التغييرات في حجم البصلة الشمية، وهي منطقة فوق الأنف حيث تتحد أعصاب الرائحة معا وتتصل بالدماغ. سندرس أيضا النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالتعرف على الروائح".
 
ويساعد فيتامين "أ" على تقوية بطانة بعض أجزاء الجسم، بما في ذلك الأنف، كما يعمل على تعزيز جهاز المناعة، وتقوية حاسة النظر لا سيما في الضوء الخافت.
 
وتحتوي العديد من منتجات الألبان وكذلك بعض الخضراوات، على هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون.
 
لكن يجب على من يتناول مكملات غذائية بها فيتامين "أ"، أن يدركوا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون ضارا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout