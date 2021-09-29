الأجسام المضادة تنمو عند التطعيم بهذين اللقاحين.. دراسة توضح

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أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الاثنين أن دراسة سريرية صغيرة للتطعيم بلقاح أسترازينيكا ثم سبوتنيك لايت للوقاية من مرض كوفيد-19 أظهرت نموا كبيرا للأجسام المضادة لدى المشاركين.

واستندت النتائج إلى بيانات 20 شخصا من بين 100 شاركوا في الدراسة التي بدأت في أذربيجان في فبراير شباط. وقال الصندوق إن هؤلاء المشاركين حصلوا على جرعة من لقاح أسترازينيكا أولا ثم جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك لايت بعد 29 يوما.

كما أضاف "أظهرت نتائج التحليل المرحلي زيادة إلى أربعة أمثال أو أكثر في الأجسام المضادة المحايدة للبروتين إس في فيروس سارس-كوف-2 لدى 85% من المتطوعين في اليوم 57 من الدراسة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

والأجسام المضادة متناهية الصغر تلتصق وترتبط بالفيروسات والبكتيريا التي تغزو أجسادنا، وهذا الالتصاق بالفيروس المهاجم ينبه الجهاز المناعي، وكأن هناك علامة حمراء على الفيروس ما يسمح بباقي وسائل الدفاع الخاصة بالجهاز المناعي بمهاجمة الفيروس والقضاء عليه.

وضع فوضوي

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد وصفت في يوليو الماضي، مزج عدة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بـ"الاتجاه الخاطئ"، موضحة أنه "قد يؤدي إلى وضع فوضوي".

وقالت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إنه "لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر" الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة على الصحة.

كما أضافت خلال إفادة عبر الإنترنت: "إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع بين اللقاحات".