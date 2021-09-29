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فوائدها مذهلة.. 10 مشروبات للطاقة "طبيعية 100%" مباشرة من مطبخك

29
SEPTEMBER
2021
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هناك العديد من أنواع المشروبات المعززة للطاقة "الطبيعية"، والتي يمكن إعدادها في المنزل، بخاصة أن المشروب المعزز للطاقة المتوفر في محلات السوبر ماركت أو محال بيع العصائر لا يمكن أن يكون "طبيعيًا" بنسبة إلى 100%.
 
وبحسب ما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، ينصح خبراء التغذية بإعداد مشروبات طازجة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية لتجنب تناول مواد كيميائية حافظة أو كميات كبيرة من السكر المضاف.
 
1- ماء جوز الهند والليمون
يعد ماء جوز الهند من أفضل المشروبات لتقليل حرارة الجسم ولمواجهة مشاكل ارتفاع حرارة الجو صيفًا مثل الجفاف والالتهابات. ويعد مشروب ماء جوز الهند والليمون منعشًا وغنيًا بالإلكتروليتات والبوتاسيوم، التي يمكن أن تعزز مستويات الطاقة في جسم الإنسان، ويدعم وظائف المخ والأعصاب.
 
2- الزنجبيل والهيل
إن الزنجبيل والهيل كلاهما بهارات لها فوائد صحية عديدة. يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، الذي يخفف الشعور بالغثيان ويساعد أيضًا في إنقاص الوزن (حرق الدهون) وعلاج عسر الهضم. ويتميز مشروب الزنجبيل والهيل بأنه غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مدرة للبول، ويمنع رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان، بالإضافة إلى تحسين مستويات الطاقة.
 
3- عصير الموز والحليب
يشتهر عصير الموز والحليب بفوائده المتعددة، لأنه يساعد الجسم على التخلص من الشعور بالإعياء ويدعم إنتاج الجسم للإنزيمات وتعزيز الطاقة، علاوة على أنه مشروب غني بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور.
 
4- عصير المانغو
يعتبر عصير المانغو، الغني بالفيتامينات والمعادن، من أشهر مشروبات الطاقة الطبيعية. يتميز عصير المانغو بأنه منخفض الدهون ويحتوي فقط على حوالي 100 سعرة حرارية لكل حصة.
 
5- ماء العسل
على مر العصور، تم استخدام العسل كدواء وغذاء. يُقدّر العسل كواحد من أقدم المحليات الطبيعية قبل فترة طويلة من انتشار السكر على نطاق واسع. يحتوي العسل على نسبة عالية جدًا من المركبات النباتية المفيدة ويقدم العديد من الفوائد الصحية. يمتص الجسم الغلوكوز الموجود في العسل بسرعة، مما يعطي دفعة فورية للطاقة.
 
6- ماء الشعير
يمكن أن تساعد الأحماض الأمينية في الشعير على تعزيز مستويات طاقة الجسم. وبما أن الشعير من الألياف القابلة للذوبان، فإنه يذوب في الماء ويمد الجسم بالطاقة المفيدة.
 
7- عصير الجزر
ينظف عصير الجزر الجسم ويحارب التعب. يعتبر الجزر أيضًا أفضل غذاء صديق لفقدان الوزن ويمكن أن يساعد في تحسين صحة العين.
 
8- عصير البرتقال
يقترن البرتقال في الذهن بفيتامين C، الذي يعد أحد مصادر الطاقة المهمة للجسم، بالإضافة إلى أن عصير البرتقال غني بالفوسفور والمعادن والألياف.
 
9- ماء الليمون
يحتوي الليمون على البوتاسيوم والذي يساعد عند تناوله على زيادة مستويات الطاقة في الجسم بالإضافة إلى الخصائص المتعددة المفيدة للصحة بشكل عام.
 
10- اللبن
إن مشروب اللبن غني بفيتامين B2 والبروتين، وبالتالي فهو أحد أفضل معززات الطاقة الطبيعية. ينصح خبراء التغذية بتناول كوب من اللبن للتزود بالطاقة اللازمة في حال الشعور بالتعب أثناء العمل أو ممارسة التمرينات الرياضية.
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