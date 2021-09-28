living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثمانية أسرار صحية لفقدان الوزن

28
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت خبيرة التغذية راكل كابل إنه يجب على الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن أولاً اتباع الفطرة السليمة.
 
لا يجب أن تكون قيود النظام الغذائي والتغييرات جذرية، هكذا عملية إنقاص الوزن ستكون صحية. أوصت الخبيرة بإضافة منتجات موسمية طازجة إلى النظام الغذائي دائما. كما نصحت بوضع خطة للوجبات واتباعها، وفقًا لموقع ABC.
 
يجب أن تحتوي كل وجبة على البروتينات. يجب أن يحتوي النظام الغذائي أيضًا على مصادر الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطس والحبوب والبقوليات، لكن من الضروري التخلي عن المنتجات المعالجة بعمق.
 
وقالت: "وحتى إذا كان مكتوبًا على العبوة اللياقة البدنية، أو الحمية، أو الحيوية، أو البيئة، أو الحبوب الكاملة... لا يعد المنتج المعالج بعمق خيارًا جيدًا أبدًا. إن مثل هذه المنتجات لا تساعد على الشبع، إنها مصنوعة خصيصًا لتحفيز الشهية".
تعتبر مصادر الدهون عالية الجودة جزءًا مهمًا من النظام الغذائي. يجب أن تكون الحلويات صحية، والزبادي طبيعية، والكفير، والجبن، والفواكه أو القهوة مثالية. ونصحت خبيرة التغذية بتناول الطعام ببطء.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout