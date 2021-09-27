تحذير من مشروب "صحي".. يزيد خطر الإصابة بالسرطان

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كشفت أبحاث جديدة أن عصائر الفاكهة يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 22 بالمئة، حسب ما ذكر موقع "إكسبريس" البريطاني.

وأوضح المصدر أن السبب في ذلك يعود إلى احتواء عصائر الفاكهة على كمية كبيرة من السكريات المضافة إلى تلك الموجودة بشكل طبيعي في المشروب.

وحذرت دراسة نشرتها وكالة الصحة العامة الفرنسية من أن عصائر الفاكهة يمكن أن تكون سببا رئيسا في ارتفاع خطر الإصابة السرطان.

حمية منتصف العمر

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 100 ألف شخص - 79 بالمئة منهم من النساء -، بعد أن طلبوا منهم في البداية ملء استبيانات بشأن مدى تناولهم بعض العناصر الغذائية في وجباتهم اليومية. وكان المشاركون يملؤون الاستبيانات كل ستة أشهر على مدى 5 سنوات.

وكشفت النتائج أن الشخص العادي يستهلك ما يقرب من 93 مل من المشروبات السكرية أو عصير الفاكهة بنسبة 100 بالمئة كل يوم.

وتوصل الباحثون إلى أن كل 100 مل إضافية فوق 93 مل التي يتم استهلاكها كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان بنسبة 18 بالمئة.

ووجدوا كذلك أن الخطر يرتفع بنسبة 22 بالمئة بشأن الإصابة بسرطان الثدي بين النساء.