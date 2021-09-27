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كورونا.. هل يمكن أخذ الجرعة المعززة من لقاح مختلف؟

27
SEPTEMBER
2021
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منذ العام الماضي شكلت اللقاحات المضادة لكورونا نافذة أمل أمام العالم أجمع، إذ قد تضع حداً لكوفيد-19. وفيما يبدو أن هناك حاجة لجرعة معززة من اللقاحات، يبرز السؤال الأهم: هل يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح مختلف عن الجرعتين الأولى والثانية؟
 
في هذا السياق، وبحسب تقرير نشرته شبكة "أن بي سي"، لا تزال إدارة الغذاء والدواء الأميركية متشككة في خيار المزج بين أنواع اللقاحات المختلفة، وذلك بسبب نقص البيانات.
 
من جهته قال نائب مدير قسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الطبيب دوران فينك، إن "قرار الجرعات المعززة يشمل الحاصلين على لقاحات فايزر – بيونتيك في هذه المرحلة، ولهذا فإن المؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة هم الحاصلون على جرعتين من لقاح فايزر".
 
وهذا الأمر يعني أن الحاصلين على لقاحات مودرنا أو جونسون أند جونسون عليهم الانتظار.
 
رسالة طمأنة
من جانبه سعى الطبيب فيفك مورثي، خلال مؤتمر عقد في البيت الأبيض مؤخراً، إلى طمأنة الحاصلين على جرعات مودرنا وجونسون أند جونسون، قائلاً: "صحتك مهمة تماماً وعلينا التأكد من حمايتك ضد كوفيد-19، لهذا تعمل إدارة الغذاء والدواء مع مودرنا وجونسون لمعالجة البيانات بأسرع وقت ممكن بهدف تقديم توصيات حول الجرعة المعززة".
 
 
بدورها ذكرت الطبيبة كريستينا روستاد من كلية الطب بجامعة إيموري، لشبكة "أن بي سي نيوز"، أنها تتوقع الموافقة على منح جرعات معززة خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة أنها تتشابه وتتشارك في التكنولوجيا المستتخدمة في هذا اللقاح.
 
معلومات محدودة
وأضافت روستاد أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على الخلط بين جرعات اللقاحات، خاصة أن المعلومات المتوفرة حول هذا الأمر لا تزال محدودة جداً.
 
كما قال الطبيب وليام موس، من جامعة جونز هوبكنز، إنه لا يوجد سبب مناعي للاعتقاد بأن خلط اللقاحين سيكون مشكلة بأي شكل من الأشكال، خاصة للقاحات فايزر ومودرنا. واعتبر أنه من المثير رؤية مزج وخلط اللقاحات بين فايزر ومودرنا مع جرعة من جونسون أند جونسون.
 
يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية كانت وافقت على منح الجرعات المعززة من لقاح فايزر لمن أعمارهم تجاوزت الـ65 عاماً. وتقدمت مودرنا أيضاً بطلب ترخيص لمنح جرعة معززة ثالثة من لقاحها.
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