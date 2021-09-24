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"لأوّل مرّة".. توصية من الصحة العالميّة للوقاية من أعراض كورونا الحادّة

24
SEPTEMBER
2021
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أوصت منظمة الصحة العالمية لأول مرة بتقديم مجموعة من الأدوية للوقاية من الأعراض الحادة لمرض "فيروس كورونا" لدى المرضى المعرضين للخطر جراء المرض.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى دراسات تشير إلى أن "توليفة من كازيريفيماب وإيمديفيماب طورتها شركة "ريجينيرون" الأميركية بالمشاركة مع شركة "روش" السويسرية ويمكن أن تحسن فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية".

وتوصي المنظمة الآن بتقديم كازيريفيماب وإيمديفيماب لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أمراض سابقة والذين قد يعانون من أعراض شديدة جراء الإصابة بـ"كورونا" ويواجهون الخضوع للعلاج في وحدات العناية المركزة.
ونشرت منظمة الصحة العالمية توصياتها الجديدة في المجلة الطبية البريطانية.
وأشارت منظمة الصحة العالمية في بيان، إلى أن "المرضى المعرّضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجساماً مضادة طبيعية ضد "كورونا" هما مجموعتا المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي".
وحثت المنظمة المصنعين والحكومات على معالجة السعر المرتفع والإنتاج المحدود لمزيج الأجسام المضادة "ريجينيرون"، ولفتت إلى أن المفاوضات تجري مع "روش" بشأن تخفيض الأسعار والتبرع المحتمل والتوزيع العادل في جميع أنحاء العالم.

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