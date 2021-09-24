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يدخل المرحلة الثالثة قريبا.. لقاح لكورونا يؤخذ عن طريق الأنف

24
SEPTEMBER
2021
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كشف سجل تجارب سريرية أن شركة "بكين وانتاي" Beijing Wantai الصينية للصيدلة الحيوية تعتزم بدء تجربة كبيرة في الشهر المقبل للقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 وهو على هيئة بخاخ للأنف.
 
ووفقاً لبيان منشور على سجل التجارب السريرية الصيني، أمس الأربعاء، فإن الشركة تسعى للاستعانة بمتطوعين يبلغ عددهم 40 ألفاً من البالغين للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة السريرية، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
 
وذكر السجل أنه سيجري تطعيم المشاركين بجرعتي اللقاح المختبر أو لقاح وهمي بفارق أسبوعين بين الجرعتين.
 
ولم يذكر البيان عدد البلدان التي ستختبر فيها الشركة لقاحها، لكنها قالت إن لجنة أخلاقيات في الفلبين وافقت على الدراسة مما يزيل بعض العقبات ويمهد الطريق لإجراء تجربة هناك.
 
وقال ممثل لشركة "بكين وانتاي" إن التسجيل لا يعني أن الشركة بدأت رسمياً تجارب المرحلة الثالثة، مضيفاً أنها تنتظر المزيد من الوثائق من السلطات، لكنه لم يذكر من أي بلد.
 
وهذا اللقاح بديل للقاحات الشائعة التي تؤخذ عن طريق الحقن.
 
ويمكن للقاح البخاخ أن ينتج رد فعل مناعياً في الشعب الهوائية عن طريق محاكاة العدوى الطبيعية بفيروس تنفسي.
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