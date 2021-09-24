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مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن

24
SEPTEMBER
2021
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الكثيرون يعانون من الدهون ويحاولون جاهدين التخلص منها. وتوصل الخبراء بعد دراسة إلى فوائد مشروب قد يساعد على تحقيق هذا الهدف. فللقهوة بالليمون بعد الوجبات فوائد صحية عديدة، تسهم في التخلص من الدهون والحفاظ على وزن الجسم، بجانب فوائدها الأخرى التي تتعلق بحمايتك من الأمراض المزمنة.
 
وطبقا لتقرير نشر في موقع "إكسبريس"، فإن القهوة مع الليمون تساعد في إنقاص الوزن، والتخلص من السمنة، كما تعد وسيلة جيدة لإزالة السموم من الجسم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.
 
1. التخلص من السموم
تسهم القهوة والليمون كطريقة طبيعية لإزالة السموم، وبالتالي، يمكن أن يساعد الجسم على التخلص من أي سموم وإحضار نظام تدفق نظيف ومنعش للجسم.
 
2. تحسين الجهاز الهضمي
تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعمل بشكل أفضل لتحسين الجهاز الهضمي، كما يساعد أيضًا على تثبيت الهضم، مما يجنب تكوين الدهون في الجسم.
 
3. تحسين التمثيل الغذائي في الجسم
يسهم الطعام بشكل فعال إلى طاقة ويزود الجسم كله بالأكسجين.
 
4. زيادة حرق الدهون
تزيد من كفاءة تحويل الدهون إلى طاقة، كأحد أفضل الطرق لتقليل الوزن غير المرغوب فيه.
 
5. تحفيز الهرمونات
تحفز تكوين الهرمونات، مما يمكن أن يساعد في تجنب الدهون والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، علاوة على ذلك ، يمكن أن توفر الطاقة الفعالة في الجسم.
 
6. تحسين حركة الأمعاء
تساعد الأمعاء في عملية هضم الطعام، وتجنب احتمال تكون الدهون في الأمعاء، مما يعد الجسم من الدهون غير الضرورية.
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