living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حتى لو لم يصبن به.. الحوامل يعانين من كورونا

24
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خلصت دراسة حديثة إلى أن الحوامل يعانين من تداعيات مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، حتى في حال لم يصبن بالمرض أصلا.
 
وحللت دراسة المشيمة الخاصة بـ115 أما وضعن مواليدهن أثناء جائحة كورونا، ليجد الباحثون تشوهات جسدية بأكثر مما كانوا يتوقعون رؤيته قبل عام 2020.
 
وتضاعفت معدلات مشاكل المشيمة ثلاث مرات بين الأمهات المصابات بكورونا، لكن الغريب أن المشكلات هذه أيضا زادت لدى الحوامل اللاتي لم يصبن بالفيروس.
 
ويعتقد الباحثون أن السبب وراء ذلك هو الضغط النفسي الذي خلفته جائحة كورونا، مشيرين إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهاب وتغيرات هيكلية في الجهاز الهيكلي.
 
وقال الباحث المشارك في الدراسة، والأستاذ في جامعة مانشستر، ألكسندر هيزل:" إن زيادة مشاكل المشيمة التي شهدناها أثناء الوباء أمر مثير للقلق".
 
ورأى أن الأمر بحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة الآثار التي يتسبب بها مرض "كوفيد-19"، ومع ذلك أكد أنه من الواضح أن المرض وضغوطه يتركان آثارهما على المشيمة.
 
وقال إنه يجب أن تحظى الحامل برعاية نفسية مناسبة طوال فترة الحمل، للمساعدة في تقليل تأثير الوباء عليه وعلى جنينها.
 
والمشيمة عبارة عن عن عضو ينمو في الرحم خلال فترة الحمل. وتعمل على توفير الأكسجين والعناصر المغذية للجنين والتخلص من الفضلات الموجودة بدم الطفل، وفق موقع عيادة "مايو كلينك".
 
وفي العادة تعاني واحدة من 500 حامل في الولايات المتحدة من مشكات المشيمة سنويا.
 
وكانت عينة الدراسة من ثلاث دول هي: بريطانيا وكندا وفرنسا، وبدأت منذ مارس 2020، وأخذت عينات من  المشيمة والحبل السري وغشاء الجنين من الأمهات للدراسة المنشورة في دورية "المشيمة" العلمية.
 
وكانت ثلاث أرباع النساء المصابات بكورونا لديهن تشوهات في المشيمة، ووصلت النسبة إلى النصف لدى النساء غير المصابات بالفيروس.
 
وتضمنت التشوهات التي تم رصدها مستويات عالية من بروتين "الفيبرين" يكوّن أبرز أجزاء الجلطة الدموية، ويمكن أن يحد من نمو الجنين وتكلس زائد في المشيمة.
 
ولا تظهر هذه المشكلات أي أعراض، لكن في حال انفصال المشيمة  عن جدار الرحم، يمكن أن تسبب آلاما في البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى ولادة جنين ميت أو مولود خديج.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout