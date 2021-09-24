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عالم فيروسات: هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا

24
SEPTEMBER
2021
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رئيس مختبر تكاثر الخلايا بمعهد أنغيلغارد لعلم الأحياء الجزيئي: الأشخاص المصابون بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة غير معرضين للإصابة بكورونا
 
تتوالى الأخبار والتصريحات العلمية يوما بعد آخر حول الفيروس الذي حير العالم، وآخرها ما أكده رئيس مختبر تكاثر الخلايا بمعهد أنغيلغارد لعلم الأحياء الجزيئي، بيتر تشوماكوف، بأن المصابين بنزلات البرد أو الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة لا يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا.
 
وصرح تشوماكوف، العضو في الأكاديمية الروسية للعلوم، في حديث لموقع "ru.ura "الروسي، أن الأشخاص المصابين بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة غير معرضين للإصابة بفيروس كورونا".
 
 
لكنه أوضح مع ذلك أنه قريبا بعد تماثلهم للشفاء يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا، مبينا أن المرض قد يسير بشكل أصعب نظرا لتداعيات الإصابة بالداء السابق.
 
وأفاد العالم الروسي بأن الشخص المريض بفيروس لا يمكن أن يصاب بفيروس آخر لأن جسده يخلق الإنترفيرون، وهو بروتين مضاد للفيروسات يحمي من الإصابة الثانية.
 
آخر الإحصاءات العالمية
وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,705,691 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.
 
وتأكدت إصابة 229,482,830 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.
 
وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.
 
وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.
 
وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.
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