جونسون آند جونسون: الجرعة المعززة من لقاح كورونا فعالة بنسبة 94%

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قالت شركة "جونسون آند جونسون"، اليوم الثلاثاء، إن الجرعة المعززة من لقاح "كوفيد 19" الذي تنتجه فعالة بنسبة 94% عند الحصول عليها بعد شهرين من الجرعة الأولى حسبما تبين من الدراسة في الولايات المتحدة.

كما قالت الشركة إن الجرعة المعززو تزيد من مستويات الأجسام المضادة بمقدار أربع إلى ست مرات مقارنة بالحقنة الواحدة فقط، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وذكرت "جونسون آند جونسون" أن الجرعة معززة من لقاحها بعد مرور ستة أشهر من الجرعة الأولى يبدو أنه تعطي حماية أكثر حماية ضد فيروس كورونا، حيث تولد أجساما مضادة أعلى بمقدار 12 ضعفا بعد أربعة أسابيع من الحصول عليها بغض النظر عن السن.

وقال الدكتور بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين لدى الشركة في بيان: "لقد توصلنا الآن إلى دليل على أن الجرعة المعززة تزيد من الحماية ضد المرض، ومن المتوقع أن تمدد فترة الحماية بشكل كبير".

تساعد البيانات الجديدة، المعلنة في بيان صحفي، شركة "جونسون آند جونسون" في الطلب من إدارة الغذاء والدواء للسماح بجرعة معززة لحوالي 14.8 مليون أمريكي ممن تلقوا لقاحها أحادي الجرعة.

أعلنت إدارة بايدن عن خطط الشهر الماضي لطرح جرعات معززة للأشخاص الذين تلقوا لقاح "مودرنا" و"فايزر".

وأوصت لجنة استشارية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الجمعة، بالإجماع بجرعات معززة من لقاح "فايزر" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر وغيرهم من الأمريكيين الضعفاء. من المتوقع صدور قرار نهائي من الوكالة في أي يوم الآن.

قال مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة إنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات حول لقاح "جونسون آند جونسون" قبل أن يتمكنوا من التوصية بتلك الجرعات المعززة.