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دراسة: مشروبات "تبدو صحية" تزيد من خطر إصابتك بجميع أنواع السرطان!

22
SEPTEMBER
2021
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تعد الإجراءات الوقائية ضد السرطان نادرة، لكن النظام الغذائي الصحي أثبت فعاليته في الوقاية من المرض الخبيث.
 
وثبت أن المشروبات السكرية، بما في ذلك عصائر الفاكهة، تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض الفتاك بنسبة 22٪.
 
وحذرت دراسة من أن عصائر الفاكهة يمكن أن تعمل كمحرك رئيسي في انتشار السرطان، حيث تظهر عصائر الفاكهة الارتباط نفسه بالسرطان مثل الكوكاكولا.
 
وحدد الباحثون الذين قاموا بالتحقيق في آثار المشروبات المحلاة بالسكر أو عصير الفاكهة، أن المشروبات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 18%.
 
وقام الباحثون، من وكالة الصحة العامة الفرنسية في فرنسا، بتقييم البيانات من أكثر من 101000 مشارك، 79% منهم من النساء.
 
وفي بداية الدراسة، طُلب من المشاركين ملء استبيانات قيمت تناولهم لأكثر من 3000 عنصر طعام وشراب مختلف.
 
وطُلب من الأشخاص ملء الاستبيانات كل ستة أشهر خلال فترة متابعة مدتها خمس سنوات.
 
وكشفت النتائج أن الشخص العادي يستهلك ما يقرب من 93 مل من المشروبات السكرية، أو 100٪ من عصير الفاكهة يوميا.
 
ويحتوي عصير الفاكهة الطبيعي على سكريات طبيعية، بينما تحتوي المشروبات السكرية عادة على مزيج من السكر والمواد المضافة، لتعزيز نكهة ولون المشروبات.
 
وتمكن الباحثون من تحديد أن كل 100 مل إضافية بالإضافة إلى 93 مل المستهلكة على نطاق واسع، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان بنسبة 18%، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 22% بين النساء.
 
وكانت النتائج متسقة بعد مراعاة العوامل الأساسية، بما في ذلك زيادة الوزن.
 
وقال الباحثون: "عندما تم تقسيم مجموعة المشروبات السكرية إلى عصائر فواكه ومشروبات سكرية أخرى، ارتبط استهلاك كلا النوعين من المشروبات بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام".
 
واقترح الباحثون أن الرابط قد يرجع إلى بعض العوامل البيولوجية، مثل تأثير السكر على الدهون الحشوية التي تغلف الأعضاء الحيوية، أو مستويات السكر في الدم، وكلاهما مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.
روسيا اليوم
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