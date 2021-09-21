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للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة

21
SEPTEMBER
2021
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كشف خبير روسي عن عدد من المواد الغذائية التي يجب التخلي عنها في حالة الإصابة بمتلازمة ما بعد كوفيد-19. ويمكن أن تستمر أعراض فيروس كورونا المستجد أحيانًا لمدة أشهر بعد التعافي.
 
وأشار البروفيسور، ميخائيل غينسبورغ، مدير معهد سامارا الروسي لبحوث التغذية والعلاج بالتغذية، إلى أن هذه المتلازمة تشير إلى زيادة النشاط الالتهابي في الجسم، لذلك يجب اتباع نظام غذائي فعال ومضاد للالتهابات، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.
 
وقال إنه "من الضروري قدر الإمكان التخلي عن السكر والأطعمة بمؤشر سكر مرتفع، مثل منتجات الدقيق الأبيض المنخول، والبطاطس والأرز. وكذلك التخلي عن زيت النخيل وعباد الشمس والذرة وزيت فول الصويا والسمن النباتي واللحوم الحمراء واللحوم المعالجة".
 
أطعمة يُنصح بالاعتماد عليها بعد التعافي
وأضاف بأنه مقابل ذلك يجب إضافة مواد غذائية غنية بالأحماض الدهنية إلى النظام الغذائي.
 
وشدد على أهمية زيادة نسبة الأطعمة الغنية بـ"أوميغا-3" والأحماض الدهنية، مثل الأسماك البحرية وزيت بذور الكتان وزيت الزيتون والخضراوات والثمار والخضراوات الورقية والفواكه المحتوية على نسبة منخفضة من السكر.
 
وكذلك يجب إدراج منتجات الألبان المخمرة من دون سكر والكربوهيدرات المعقدة مثل الحنطة السوداء والشوفان والخبز بالنخالة إلى الوجبات اليومية.
 
يُذكر أن معظم من يصابون بمرض فيروس كورونا يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع. لكن بعض الأشخاص، حتى أولئك الذين تكون أعراضهم خفيفة، يستمرون بالشعور بالأعراض بعد التعافي المبدئي.
 
 
ويصف هؤلاء الأشخاص أنفسهم أحيانًا بأنهم "حاملون مستمرون للمرض" وقد سميت هذه الحالات بمتلازمة ما بعد كوفيد-19 أو "كوفيد 19 طويل الأمد". وتسمى هذه المشكلات الصحية أحيانًا حالات ما بعد كوفيد-19. وينطبق هذا الوصف بشكل عام على آثار كوفيد-19 التي تستمر لأكثر من أربعة أسابيع بعد تشخيصه.
 
كبار السن والأشخاص الذين لديهم عدة حالات طبية خطيرة هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض كوفيد-19 طويلة الأمد، ولكن حتى الشباب والأشخاص الأصحاء قد يشعرون بالتوعك لأسابيع أو حتى أشهر بعد الإصابة.
 
وبحسب "مايو كلينيك" Mayo Clinic، تشمل العلامات والأعراض التي يشيع بقاؤها مع مرور الوقت:
 
• الإرهاق
• ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس
• السعال
• ألم المفاصل
• ألم الصدر
• مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم
• ألم العضلات أو الصداع
• ضربات القلب السريعة أو القوية
• فقدان حاسة الشم أو الذوق
• الاكتئاب أو القلق
• الحُمّى
• الدوخة عند الوقوف
• تفاقُم الأعراض بعد الأنشطة البدنية أو الذهنية
 
وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,689,140 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.
 
وتأكدت إصابة 228,494,810 أشخاص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.
 
وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.
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